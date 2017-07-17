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    17 июля 2017

    10 самых модных растений для сада

    Ландшафтный архитектор Юлия Наместникова назвала 10 самых модных растений этого лета и рассказала, чем они хороши

    10 самых модных растений для сада

    Сразу оговорюсь: важно не столько само растение, а то, как оно вписано в общую концепцию и композицию сада. Задача ландшафтного архитектора – создать настроение, написать своего рода живую картину, которая будет каждый сезон восприниматься по-разному, но одинаково привлекательно и живописно. Но если говорить именно о растениях, то вот мой рейтинг:

    1. Ирга канадская – безусловный фаворит садов и выставок. Красива и неприхотлива все четыре сезона: нежное майское цветение и осенний желто-красный эффект листвы. Изящная структура ветвей и стволов позволяет стричь и формировать растение, а вкусные плоды этого древовидного кустарника понравятся не только вам, но и птицам.

    10 самых модных растений для сада

    Ирга канадская.

    10 самых модных растений для сада

    Ирга канадская.

    10 самых модных растений для сада

    Ирга канадская.

    2. Береза. Белоствольные красавицы не сдают позиции в частных садах и все больше завоевывают лучшие места в городе. Особенно хороши многоствольные формы березы Жакмона Дооренбос (Betula utilis var.Jacquemontii Doorenbos).

    10 самых модных растений для сада

    Березы Жакмона Дооренбос (Betula utilis var.Jacquemontii Doorenbos).

    3. Ива. Благодаря интересным оттенкам коры ива считается одним из самых актуальных и перспективных растений в саду. В зимнее время и межсезонье на фоне хвойных разноцветная кора привносит в ландшафт необходимое разнообразие и игру цвета.

    10 самых модных растений для сада

    Ива «Памяти Миндовского». Частный сад в Светлогорье – проект Юлии Наместниковой.

    4. Декоративные яблони. Морозоустойчивые и достаточно нетребовательные, они являются несомненными солитерами, но хороши и в группах. Стройные колоновидные или раскидистые и живописные. Необыкновенное цветение гарантировано. Из ярких розово-красных мне нравится сорт Royalty, а из компактных сортов для крыши и малого сада Malus sargentii.

    10 самых модных растений для сада

    Декоративная яблоня Саржента. Частный сад в Алексино – проект Юлии Наместниковой.

    5. Декоративные изгороди по-прежнему в моде. Не важно, из каких растений. Главное, что они дают четкую структуру, форму, динамику. Особенно актуальны диагонали, цилиндры, колонны среди газона или цветника.

    10 самых модных растений для сада
    10 самых модных растений для сада

    6. Цветы-вертикали. Например, наперстянка пурпурная. Высокая грациозная эффектная любимица дизайнеров шоу-садов. В сочетании с ирисами, розами, шалфеем.

    10 самых модных растений для сада

    Наперстянка пурпурная.

    7. Зонтиковидные и воздушные, например, Пусторебрышник обнаженный (Cenolophium denudatum), фаворит из зонтичных, когда нужна невидимая и легкая дымка, особенно хорош с розами.

    10 самых модных растений для сада

    Пусторебрышник обнаженный.

    8. Шалфей. Ни один сад не обходится без очень декоративного и неприхотливого шалфея, его голубые облака магическим образом завоевали сердца практически всех садоводов и дизайнеров. И не удивительно, ощущение глубины и ширины сада с ним значительно усиливается. Он комбинируется с различными цветами, вносит гармонию и спокойствие.

    10 самых модных растений для сада

    Шалфей.

    ФОТОGetty Images
    10 самых модных растений для сада

    Шалфей.

    ФОТОGetty Images

    9. Папоротниковидные или папоротники. Орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum), страусник (Matteuccia), Осмунда коричная (Osmunda cinnamomea), Щитовник, Кочедыжник (Athyrium). Папоротники важные спутники рододендронов, в садах Челси с ирисами, астранциями, роджерсиями.

    10 самых модных растений для сада

    10. Декоративные травы модны и завоевали особенное место в дизайне. Молинии, вейники, мискантусы создают своим колыханием динамику и ритмичность саду.

    10 самых модных растений для сада

    Молиния голубая. Частный сад в Светлогорье – проект Юлии Наместниковой.

    10 самых модных растений для сада

    Молиния голубая. Частный сад в Светлогорье – проект Юлии Наместниковой, www.namestnikova.ru

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