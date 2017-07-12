10 модных сочетаний цветов в интерьере

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Дизайнеры рассказали, какие сочетания цветов они используют в своих проектах
«Чтобы добавить в интерьер теплоты и солнечного цвета, я использую комбинацию яркого лимонно-зеленого с бледным перламутрово-серым и белым. Подобное сочетание создает одновременно ощущение радости и умиротворения».
Так же как и ее коллега Эми, Кристин – поклонница лимонного цвета. «Сочетайте его с черным или лиловым, чтобы создать сочную контрастную палитру».
«Я обожаю все оттенки бирюзового и, если заказчик не возражает, стараюсь использовать их в любом своем проекте. Очень эффектно бирюза смотрится на фоне стен, выкрашенных в тон Decorator’s White от Benjamin Moore – еще один мой фаворит!»
«Я люблю экспериментировать с комбинациями густых насыщенных цветов. Моя последняя находка – сочетание шоколадного с красным. Его можно разбавить темно-синим и оттенком зеленого мха».
«В моих проектах всегда есть серый, в самых разных его сочетаниях и комбинациях. А вообще, я люблю цвета, которые трудно описать словами. Цвета, которые красиво меняются в зависимости от того, как падает свет. Однажды мы в бюро сами смешали цвет и назвали его «Мертвый слон» – ну просто потому что по-другому его нельзя было описать».
«Предпочитаю нейтральные оттенки. Как правило, все они комбинируются между собой, что практически исключает ошибки».
«Самый выразительный, на мой взгляд, цвет – черный. Я использую его для покраски дверей и оконных откосов, а также добавляю в интерьер аксессуары и предметы декора черного цвета».
«Я известна своим пристрастием к сочетанию белого и голубого. Прежде чем приступить к работе над интерьером, я выбираю нужный мне голубой оттенок, а затем дополняю его различными оттенками зеленого и красного».
«Мне по душе любой оттенок темно-серого. Это идеальный фон для любых цветных аксессуаров или произведений искусства».
«Мои предпочтения: все оттенки бежевого, сливовый + баклажановый + цвет слоновой кости, ну и монохромная черно-белая классика».