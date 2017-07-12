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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    12 июля 2017

    10 модных сочетаний цветов в интерьере

    Дизайнеры рассказали, какие сочетания цветов они используют в своих проектах

    Эми Лау, Amy Lau Design

    10 модных сочетаний цветов в интерьере

    «Чтобы добавить в интерьер теплоты и солнечного цвета, я использую комбинацию яркого лимонно-зеленого с бледным перламутрово-серым и белым. Подобное сочетание создает одновременно ощущение радости и умиротворения».

    Кристин Пейдж Каминстейн, Jackson Paige Interiors

    10 модных сочетаний цветов в интерьере

    Так же как и ее коллега Эми, Кристин – поклонница лимонного цвета. «Сочетайте его с черным или лиловым, чтобы создать сочную контрастную палитру».

    Дженнифер Фишер, J. Fisher Interiors

    10 модных сочетаний цветов в интерьере

    «Я обожаю все оттенки бирюзового и, если заказчик не возражает, стараюсь использовать их в любом своем проекте. Очень эффектно бирюза смотрится на фоне стен, выкрашенных в тон Decorator’s White от Benjamin Moore – еще один мой фаворит!»

    Палома Контрерас, Paloma Contreras Design

    10 модных сочетаний цветов в интерьере

    «Я люблю экспериментировать с комбинациями густых насыщенных цветов. Моя последняя находка – сочетание шоколадного с красным. Его можно разбавить темно-синим и оттенком зеленого мха».

    Роберт Браун, Robert brown Interior Design

    10 модных сочетаний цветов в интерьере

    «В моих проектах всегда есть серый, в самых разных его сочетаниях и комбинациях. А вообще, я люблю цвета, которые трудно описать словами. Цвета, которые красиво меняются в зависимости от того, как падает свет. Однажды мы в бюро сами смешали цвет и назвали его «Мертвый слон» – ну просто потому что по-другому его нельзя было описать».

    Синди Ринфрет, Cindy Rinfret limited Interior Design&Decoration LLC

    10 модных сочетаний цветов в интерьере

    «Предпочитаю нейтральные оттенки. Как правило, все они комбинируются между собой, что практически исключает ошибки».

    Эми Картейзер, Amy Kartheiser Design

    10 модных сочетаний цветов в интерьере

    «Самый выразительный, на мой взгляд, цвет – черный. Я использую его для покраски дверей и оконных откосов, а также добавляю в интерьер аксессуары и предметы декора черного цвета».

    Ли Энн Торнтон, Lee Ann Thornton Interiors

    10 модных сочетаний цветов в интерьере

    «Я известна своим пристрастием к сочетанию белого и голубого. Прежде чем приступить к работе над интерьером, я выбираю нужный мне голубой оттенок, а затем дополняю его различными оттенками зеленого и красного».

    Паола Дахер, Daher Interior Design

    10 модных сочетаний цветов в интерьере

    «Мне по душе любой оттенок темно-серого. Это идеальный фон для любых цветных аксессуаров или произведений искусства».

    Брук Мурхед, Brooke Moorhead Design

    10 модных сочетаний цветов в интерьере

    «Мои предпочтения: все оттенки бежевого, сливовый + баклажановый + цвет слоновой кости, ну и монохромная черно-белая классика».

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