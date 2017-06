Золото в интерьере: лучшее в Instagram

ДЕКОРАТОР КЕЛЛИ УЭСТЛЕР (США)

@kellywearstler A kiss goodnight. My new Kiss Boxes, available at my Flagship Boutique and online. Xk

Золотая раковина? - Почему бы и нет! @kellywearstler Midas touch. Xk #kellywearstlerinteriordesign #marble #bathroom #vanity @leslieblodgett

В оформлении кухни желтый металл скомбинирован с темным мрамором с контрастными выразительными прожилками. @kellywearstler Materiality. Xk #kellywearstlerinteriordesign #austin #stephanjulliardphotography

Дизайнер Джонатан Адлер (США)

@jonathanadler Every surface is an opportunity to shine.

По мнению американского дизайнера, чем больше блестящих деталий, тем лучше! @jonathanadler Hands up if you love our Eve Serving Set.

Фарфоровая посуда, будто бы забрызганная золотой краской, добавит артистичности вашей сервировке. @jonathanadler #DealduJour alert: our 1948 Canapé Plates are 50% off, but only until midnight PT.

Дизайнер и галерист Шахан Минассян, Chahan Gallery (Франция, Англия)

Порой в интерьере достаточно одного яркого объекта из желтого металла, приковывающего к себе взгляд! @chahan_m #collectivedesign #collectivedesignshow #chahangallery #chahandesign #chahaninteriordesign #vintageandcontemporary #greymood #nadineefront #alainChervet

Дизайнер и декоратор Томас Физант (США)

Внимание к деталям! По мнению декоратора Томаса Физанта, золото можно использовать и в качестве акцента, например, сделав каркасы или основания мебели из металла с золотым напылением. @thomaspheasant My new Thomas Pheasant STUDIO bench sits beautifully on this elegant custom carpet by our friends at Martin Patrick Evans. #thomaspheasantstudio #stylegram #interiorstyle #thomaspheasant #instadaily @martinpatrickevanltd

Студия Кристиана Лиэгра (Франция)

Журнальные столики в этом лаконичном интерьере от студии Кристиана Лиэгра сверкают словно золотые слитки! @jpluv Mmmmm....2 thick golden-brick coffee tables together, how rich!! Christian you hedonist

Кирилл Истомин (Россия)

Декоратор Кирилл Истомин тоже любит золото! @kirill_istomin I love gold! Enjoy your weekend everyone! #kirillistomin #instahome #instadecor #instadesign #kirillsopulenteye