Выставка «Заха Хадид в Италии» в римском музее MAXXI, Национальном музее искусств XXI века, – это еще одно признание компании B&B Italia в уважении этой фигуры, которая оставила неизгладимый след в архитектуре и дизайне. Через год после ухода Захи Хадид в MAXXI покажут самые значимые итальянские проекты архитектора, от эскизов и рисунков до трехмерных картонных моделей и «архитектурных картин», а также виртуальные инсталляции и самые последние междисциплинарные исследования на стыке науки и искусства.

Один из ключевых проектов, представленных на выставке, – диван Moon System, созданный в 2007 году иранским архитектором и компанией B&B Italia. Сложная геометрия, изогнутые футуристические формы делают Moon System настоящим арт-объектом, который органично вписывается и в частные, и в общественные пространства. Поэтому неудивительно, что в 2010 году бюро Zaha Hadid Architects выбрало именно Moon System для открытия залов MAXXI.

Сегодня его и многие другие работы, созданные Захой Хадид в Италии и для итальянских компаний, можно увидеть в Риме – во многом благодаря B&B Italia.