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27 июня 2017Анисимова Нина

«Заха Хадид в Италии»

B&B Italia, итальянский бренд мебели класса люкс, поддерживает ретроспективную выставку Захи Хадид

Заха Хадид в Италии

Выставка «Заха Хадид в Италии» в римском музее MAXXI, Национальном музее искусств XXI века, – это еще одно признание компании B&B Italia в уважении этой фигуры, которая оставила неизгладимый след в архитектуре и дизайне. Через год после ухода Захи Хадид в MAXXI покажут самые значимые итальянские проекты архитектора, от эскизов и рисунков до трехмерных картонных моделей и «архитектурных картин», а также виртуальные инсталляции и самые последние междисциплинарные исследования на стыке науки и искусства.

Заха Хадид в Италии

Диван Moon System, дизайн Захи Хадид для B&B Italia

Один из ключевых проектов, представленных на выставке, – диван Moon System, созданный в 2007 году иранским архитектором и компанией B&B Italia. Сложная геометрия, изогнутые футуристические формы делают Moon System настоящим арт-объектом, который органично вписывается и в частные, и в общественные пространства. Поэтому неудивительно, что в 2010 году бюро Zaha Hadid Architects выбрало именно Moon System для открытия залов MAXXI.

Сегодня его и многие другие работы, созданные Захой Хадид в Италии и для итальянских компаний, можно увидеть в Риме – во многом благодаря B&B Italia.

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