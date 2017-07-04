Выставки, которые нельзя пропустить этим летом

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Главные экспозиции сезона
1 июня — 30 июля
Выставка легендарного фотографа Жанлу Сьеффа «Мэтр высокого стиля» проходит в рамках юбилейной X Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии 2017». В экспозицию вошли портреты Катрин Денёв, Альфреда Хичкока, Сержа Генсбура, Джейн Биркин, Ива Сен-Лорана и Твигги, созданные с 1952 по 2000 год. Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ), ул. Остоженка, 15.
26 июня — 11 сентября
«Старая Москва. Акварели и рисунок XVIII — начала XX века из собрания Государственного исторического музея» — коллекция авторской графики видов Москвы, принадлежащая известным московским меценатам и собирателям А.П. Бахрушину и П.И. Щукину. В экспозицию вошло около 70 акварелей с видами памятников столицы и архитектурных ансамблей ХIХ столетия. Исторический музей, Красная пл., 1.
5 июля — 1 октября
В Москве покажут произведения декоративно-прикладного искусства Японии XIX — начала XX века: кимоно, художественный металл, фарфор, а также эмалевые изделия официального поставщика двора японских императоров из частного собрания британского ученого, коллекционера и филантропа профессора Нассера Дэвида Халили. Музеи Московского Кремля.
Журнал ELLE DECORATION уже публиковал на своих страницах интервью с известным художником по фарфору Владимиром Каневским, чьи цветочные композиции украшают королевские дома Европы и самые знаменитые арт-галереи мира. А совсем недавно первая леди Америки Мелания Трамп выбрала одно из его произведений «Роза в цвету» в качестве подарка жене премьер-министра Японии.
На сегодняшний день Каневский — единственный в мире художник, кто создает скульптуры цветов из костяного фарфора по технологиям XVIII века. Среди ценителей его творчества — Эрин Лаудер, Валентино Гаравани, Каролина Эррера, Альберто Пинто, Нил Ротшильд, Тори Берч, Маргерита Миссони и Лорен Санто Доминго.
«Древовидный пион». Медь, костяной фарфор, глазурь.
Увидеть эти необычные рукотворные цветы можно будет в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, где художник представит экспозицию из 59 уникальных работ. Выставка пройдет с 6 июля по 1 октября. СПб., Эрмитаж, Дворцовая наб., 2, Арапский зал, Ротонда, www.thevladimircollection.com
«Лимонное дерево». Фрагмент. Медь, фарфор, глазурь.