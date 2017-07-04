Выставки, которые нельзя пропустить этим летом

«Мэтр высокого стиля»

1 июня — 30 июля

Выставка легендарного фотографа Жанлу Сьеффа «Мэтр высокого стиля» проходит в рамках юбилейной X Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии 2017». В экспозицию вошли портреты Катрин Денёв, Альфреда Хичкока, Сержа Генсбура, Джейн Биркин, Ива Сен-Лорана и Твигги, созданные с 1952 по 2000 год. Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ), ул. Остоженка, 15.

«Старая Москва. Акварели и рисунок XVIII — начала XX века из собрания Государственного исторического музея»

26 июня — 11 сентября

«Старая Москва. Акварели и рисунок XVIII — начала XX века из собрания Государственного исторического музея» — коллекция авторской графики видов Москвы, принадлежащая известным московским меценатам и собирателям А.П. Бахрушину и П.И. Щукину. В экспозицию вошло около 70 акварелей с видами памятников столицы и архитектурных ансамблей ХIХ столетия. Исторический музей, Красная пл., 1.

Японское искусство из собрания Нассера Дэвида Халили в Кремле

5 июля — 1 октября

В Москве покажут произведения декоративно-прикладного искусства Японии XIX — начала XX века: кимоно, художественный металл, фарфор, а также эмалевые изделия официального поставщика двора японских императоров из частного собрания британского ученого, коллекционера и филантропа профессора Нассера Дэвида Халили. Музеи Московского Кремля.

А также:

«Худпром Конго: живопись для народа». Картины культовых конголезских художников, киноплакаты, книги и фотографии — как изображения повседневной реальности, осмысляющие «прежде и теперь» Демократической Республики Конго. Музей «Гараж», ул. Крымский Вал, 9, стр. 32. До 30 августа.

Картины культовых конголезских художников, киноплакаты, книги и фотографии — как изображения повседневной реальности, осмысляющие «прежде и теперь» Демократической Республики Конго. Музей «Гараж», ул. Крымский Вал, 9, стр. 32. До 30 августа. «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Картины из собраний Италии и России». 25 произведений трех величайших живописцев эпохи Ренессанса впервые будут собраны в Москве. Некоторые из картин никогда не покидали Италию. ГМИИ им. А.С. Пушкина, ул. Волхонка, 12. До 20 августа.

25 произведений трех величайших живописцев эпохи Ренессанса впервые будут собраны в Москве. Некоторые из картин никогда не покидали Италию. ГМИИ им. А.С. Пушкина, ул. Волхонка, 12. До 20 августа. «Леонид Кривицкий». 50 произведений живописи, графики, скульптуры из собрания семьи художника. Впервые будет показан триптих, посвященный холокосту, — последнее произведение художника, над которым он работал более 10 лет. Русский музей, Михайловский замок, СПб., ул. Садовая, 2. До 3 июля.

50 произведений живописи, графики, скульптуры из собрания семьи художника. Впервые будет показан триптих, посвященный холокосту, — последнее произведение художника, над которым он работал более 10 лет. Русский музей, Михайловский замок, СПб., ул. Садовая, 2. До 3 июля. Code — выставка пяти разных, но дополняющих друг друга бразильских художников: Синто, Чейма, Афонсо, Нуньеса, Мусы. Будут показаны как знаковые, так и созданные специально для выставки работы. Галерея Osnova, 4-й Сыромятнический пер., 1/6. 27 июня – 18 июля, 22 июля — 10 сентября.

Цветочная поляна

Журнал ELLE DECORATION уже публиковал на своих страницах интервью с известным художником по фарфору Владимиром Каневским, чьи цветочные композиции украшают королевские дома Европы и самые знаменитые арт-галереи мира. А совсем недавно первая леди Америки Мелания Трамп выбрала одно из его произведений «Роза в цвету» в качестве подарка жене премьер-министра Японии.

На сегодняшний день Каневский — единственный в мире художник, кто создает скульптуры цветов из костяного фарфора по технологиям XVIII века. Среди ценителей его творчества — Эрин Лаудер, Валентино Гаравани, Каролина Эррера, Альберто Пинто, Нил Ротшильд, Тори Берч, Маргерита Миссони и Лорен Санто Доминго.

«Древовидный пион». Медь, костяной фарфор, глазурь.

Увидеть эти необычные рукотворные цветы можно будет в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, где художник представит экспозицию из 59 уникальных работ. Выставка пройдет с 6 июля по 1 октября. СПб., Эрмитаж, Дворцовая наб., 2, Арапский зал, Ротонда, www.thevladimircollection.com