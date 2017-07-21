Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    ELLE Decoration

    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    21 июля 2017Фурсова Ольга

    Выставка Музея «Гараж» «Единомышленники» открывается в Екатеринбурге

    Сегодня в «Ельцин Центре» открывается выставка «Единомышленники»

    Выставка Музея «Гараж» «Единомышленники» открывается в Екатеринбурге

    В этом году одним из главных событий региональной программы Музея современного искусства «Гараж» станет выставочный проект «Единомышленники» в Арт-галерее Президентского центра Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге. Выставка «Единомышленники» была впервые показана в Москве летом 2016 года, став одним из немногих российских проектов, которые вовлекают в разговор об искусстве сообщества, до недавнего времени исключенные из воображаемого портрета музейного посетителя.

    Благодаря сотрудничеству Музея современного искусства «Гараж» и Ельцин Центра c 21 июля по 15 октября впервые в Екатеринбурге будет представлена экспозиция, не только объединяющая работы художников с мировым именем, но и демонстрирующая новые подходы к подаче информации об искусстве зрителям.

    Выставка Музея «Гараж» «Единомышленники» открывается в Екатеринбурге

    На протяжении многих лет художественные музеи существовали как пространство зрячих и слышащих людей, поэтому «музейное сообщение» преимущественно использует язык зрячего и слышащего человека. Выставка «Единомышленники» предлагает по-новому взглянуть на процесс знакомства с искусством, актуализируя бесконечное многообразие точек зрения, возможных в современном музее. Для этого в работу над созданием экспозиции была включена группа из четырех посетителей «Гаража» с разными формами инвалидности — «единомышленников». Евгений Ляпин, Елизавета Морозова, Полина Синева и Елена Федосеева стали напарниками кураторов на всех этапах подготовки проекта.

    Ядро экспозиции составляют работы ключевых героев международной художественной сцены, которые редко экспонируются в России: Сесили Браун, Маурицио Каттелана, Марка Куинна, Джона Миллера, Роба Пруитта, Нео Рауха, Роберта Раушенберга, Эда Рушея, Дженни Савиль, Элен Стюртевант, Джеймса Таррелла, Розмари Трокель и Синди Шерман. Отобранные в московских частных коллекциях, эти произведения демонстрируют зрителям широту обращения с окружающей действительностью: в них можно найти неуверенность, ироничный скепсис и критику, восхищение, дружеское подтрунивание и медитативное приятие.

    Выставка Музея «Гараж» «Единомышленники» открывается в Екатеринбурге
    Выставка Музея «Гараж» «Единомышленники» открывается в Екатеринбурге

    Тем самым «Единомышленники» преодолевают существующие в стандартной музейной практике ограничения на доступ к искусству посетителей с инвалидностью и, предлагая множество способов восприятия — визуальное и тактильное, вербальное и письменное, искусствоведческое и непрофессиональное, — стремятся говорить со всеми посетителями на равных, обращая внимание на «трудности перевода» произведения искусства.

    Выставка является не только поводом поднять проблему доступности культуры для людей с разными формами инвалидности, но и возможностью обсудить условия, на которых музей готов пригласить к сотрудничеству «другого» посетителя. В рамках публичной программы к выставке в Ельцин Центре состоится серия семинаров и круглых столов для сотрудников музейных учреждений, посвященная разработке программ для людей с разными формами инвалидности. Помимо этого, в публичную программу войдут экскурсии, мастер-классы и дискуссионный клуб для посетителей с инвалидностью и без, призванные отразить множественность возможных точек зрения и помочь зрителям найти своих «единомышленников».

    Даты проведения: 21 июля – 15 октября 2017.

    Адрес: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а.

    Выставка Музея «Гараж» «Единомышленники» открывается в Екатеринбурге

    На фото слева направо: Елена Федосеева, Полина Синева, Антон Белов, директор Музея «Гараж», Анастасия Митюшина, куратор Музея «Гараж», Мария Сарычева, координатор инклюзивных проектов Музея «Гараж», Евгений Ляпин

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз