Выставка Музея «Гараж» «Единомышленники» открывается в Екатеринбурге

В этом году одним из главных событий региональной программы Музея современного искусства «Гараж» станет выставочный проект «Единомышленники» в Арт-галерее Президентского центра Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге. Выставка «Единомышленники» была впервые показана в Москве летом 2016 года, став одним из немногих российских проектов, которые вовлекают в разговор об искусстве сообщества, до недавнего времени исключенные из воображаемого портрета музейного посетителя. Благодаря сотрудничеству Музея современного искусства «Гараж» и Ельцин Центра c 21 июля по 15 октября впервые в Екатеринбурге будет представлена экспозиция, не только объединяющая работы художников с мировым именем, но и демонстрирующая новые подходы к подаче информации об искусстве зрителям.

На протяжении многих лет художественные музеи существовали как пространство зрячих и слышащих людей, поэтому «музейное сообщение» преимущественно использует язык зрячего и слышащего человека. Выставка «Единомышленники» предлагает по-новому взглянуть на процесс знакомства с искусством, актуализируя бесконечное многообразие точек зрения, возможных в современном музее. Для этого в работу над созданием экспозиции была включена группа из четырех посетителей «Гаража» с разными формами инвалидности — «единомышленников». Евгений Ляпин, Елизавета Морозова, Полина Синева и Елена Федосеева стали напарниками кураторов на всех этапах подготовки проекта. Ядро экспозиции составляют работы ключевых героев международной художественной сцены, которые редко экспонируются в России: Сесили Браун, Маурицио Каттелана, Марка Куинна, Джона Миллера, Роба Пруитта, Нео Рауха, Роберта Раушенберга, Эда Рушея, Дженни Савиль, Элен Стюртевант, Джеймса Таррелла, Розмари Трокель и Синди Шерман. Отобранные в московских частных коллекциях, эти произведения демонстрируют зрителям широту обращения с окружающей действительностью: в них можно найти неуверенность, ироничный скепсис и критику, восхищение, дружеское подтрунивание и медитативное приятие.

Тем самым «Единомышленники» преодолевают существующие в стандартной музейной практике ограничения на доступ к искусству посетителей с инвалидностью и, предлагая множество способов восприятия — визуальное и тактильное, вербальное и письменное, искусствоведческое и непрофессиональное, — стремятся говорить со всеми посетителями на равных, обращая внимание на «трудности перевода» произведения искусства. Выставка является не только поводом поднять проблему доступности культуры для людей с разными формами инвалидности, но и возможностью обсудить условия, на которых музей готов пригласить к сотрудничеству «другого» посетителя. В рамках публичной программы к выставке в Ельцин Центре состоится серия семинаров и круглых столов для сотрудников музейных учреждений, посвященная разработке программ для людей с разными формами инвалидности. Помимо этого, в публичную программу войдут экскурсии, мастер-классы и дискуссионный клуб для посетителей с инвалидностью и без, призванные отразить множественность возможных точек зрения и помочь зрителям найти своих «единомышленников». Даты проведения: 21 июля – 15 октября 2017. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а.