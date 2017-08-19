ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    ELLE Decoration

    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    19 августа 2017Мирошник Лариса

    Выставка «Брейгель. Перевернутый мир» откроется в ARTPLAY

    С 6 сентября 2017 по 31 января 2018 года, полотна Питера Брейгеля Старшего будут представлены в Москве в мультимедийном формате. Зрители смогут узнать о тайных смыслах, зашифрованных в картинах и разгадать загадки великого живописца

    Центр дизайна Artplay представляет выставку «оживших полотен» Питера Брейгеля Старшего. Картины одного из самых таинственных художников прошлого будут показаны на больших экранах, в интерактивном формате. Погрузиться в творчество Брейгеля зрителю поможет метод сторителлинга — истории полотен будут рассказаны от первого лица.

    Выставка «Брейгель. Перевернутый мир» откроется в ARTPLAY фото [9]

    На информационных тач-столах можно будет узнать о зашифрованных в картинах тайнах и загадках. Например, детально рассмотреть работу «Фламандские пословицы» и выяснить, что означают её персонажи и их действия, ведь у многих пословиц того времени нет аналогов в русском языке. В отделе современного искусства будут представлены работы молодых художников, по новому трактующих наследие великого фламандца.

    Выставка «Брейгель. Перевернутый мир» откроется в ARTPLAY фото [10]

    Питер Брейгель Старший (1520-1569) — автор таинственных философских аллегорий, основанных на библейских и фольклорных сюжетах. Начинающий художник учился живописи и гравюре в Антверпене, ставшем в 16 веке центром возрождения науки и искусства Европы. Здесь Брейгель вступил в Гильдию Святого Луки, членами которой в который в разное время были лучшие фламандские живописцы — Питер Пауль Рубенс, Ганс Мемлинг, а также сыновья художника — Питер Брейгель Младший и Ян Брейгель.

    Выставка «Брейгель. Перевернутый мир» откроется в ARTPLAY фото [4]

    До наших дней дошли всего 45 картин великого мастера. В коллекциях Фландрии представлены ранние работы художника, продолжающие своеобразную традицию Иеронима Босха. Ни одной картины Питера Брейгеля Старшего в отечественных музеях пока что нет.

    Выставка «Брейгель. Перевернутый мир» откроется в ARTPLAY фото [8]

    В настоящее время в Бельгии отголоски творчества Брейгеля можно встретить повсюду: от местных брендов пива до фольклорных фестивалей, всемирно известных фильмов и литературных произведений.

    Выставка «Брейгель. Перевернутый мир» откроется в ARTPLAY фото [3]

    Выставка «Брейгель. Перевернутый мир» проходит в рамках международного проекта Flemish Masters. Предстоящие три года, с 2018 по 2020 объявлены в Европе Годами Фламандских мастеров — ​Питера Пауля Рубенса, Питера Брейгеля Старшего и Яна Ван Эйка. На родине художников в Бельгии пройдут выставки их работ, фестивали современного искусства, и другие мероприятия, посвященные мастерам.


    Выставка «Брейгель. Перевернутый мир» откроется в ARTPLAY фото [5]

    Проект Flemish Masters (Фламандские мастера, 2018—2020) откроет путешественникам новые грани фламандского искусства, даст возможность вступить в культурный диалог с мастерами прошлого и познакомиться с современниками, продолжающими дело старых мастеров в области живописи, дизайна и моды.

    www.bruegelalive.com www.artplaymedia.com

    Выставка «Брейгель. Перевернутый мир» откроется в ARTPLAY фото [2]
    Выставка «Брейгель. Перевернутый мир» откроется в ARTPLAY фото [7]
    Выставка «Брейгель. Перевернутый мир» откроется в ARTPLAY фото [1]

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз