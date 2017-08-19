Выставка «Брейгель. Перевернутый мир» откроется в ARTPLAY

Центр дизайна Artplay представляет выставку «оживших полотен» Питера Брейгеля Старшего. Картины одного из самых таинственных художников прошлого будут показаны на больших экранах, в интерактивном формате. Погрузиться в творчество Брейгеля зрителю поможет метод сторителлинга — истории полотен будут рассказаны от первого лица.

На информационных тач-столах можно будет узнать о зашифрованных в картинах тайнах и загадках. Например, детально рассмотреть работу «Фламандские пословицы» и выяснить, что означают её персонажи и их действия, ведь у многих пословиц того времени нет аналогов в русском языке. В отделе современного искусства будут представлены работы молодых художников, по новому трактующих наследие великого фламандца.

Питер Брейгель Старший (1520-1569) — автор таинственных философских аллегорий, основанных на библейских и фольклорных сюжетах. Начинающий художник учился живописи и гравюре в Антверпене, ставшем в 16 веке центром возрождения науки и искусства Европы. Здесь Брейгель вступил в Гильдию Святого Луки, членами которой в который в разное время были лучшие фламандские живописцы — Питер Пауль Рубенс, Ганс Мемлинг, а также сыновья художника — Питер Брейгель Младший и Ян Брейгель.

До наших дней дошли всего 45 картин великого мастера. В коллекциях Фландрии представлены ранние работы художника, продолжающие своеобразную традицию Иеронима Босха. Ни одной картины Питера Брейгеля Старшего в отечественных музеях пока что нет.

В настоящее время в Бельгии отголоски творчества Брейгеля можно встретить повсюду: от местных брендов пива до фольклорных фестивалей, всемирно известных фильмов и литературных произведений.

Выставка «Брейгель. Перевернутый мир» проходит в рамках международного проекта Flemish Masters. Предстоящие три года, с 2018 по 2020 объявлены в Европе Годами Фламандских мастеров — ​Питера Пауля Рубенса, Питера Брейгеля Старшего и Яна Ван Эйка. На родине художников в Бельгии пройдут выставки их работ, фестивали современного искусства, и другие мероприятия, посвященные мастерам.

