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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

23 июня 2017Фурсова Ольга

Вышло дополнение к коллекции Flora Noir Марсин Русак

Марсин Русак дополнил знаменитую коллекцию Flora Noir тропическими мотивами

Вышло дополнение к коллекции Flora Noir Марсин Русак

Линия Flora Noir включает предметы мебели, главные элементы которых - панели c «замороженными цветами». Лондонский дизайнер, долгое время увлекавшийся ботаникой, нашел применение для своего хобби в работе. Растения, запеченные в смоле, стали характерными маркерами его творчества. В нью-йоркской галерее Twenty First выставлены новые модели, отличающиеся от предыдущих наличием тропических цветов и листьев. В линию вошел журнальный столик, настенный светильник, интерьерная скульптура и консоль.

Вышло дополнение к коллекции Flora Noir Марсин Русак
Вышло дополнение к коллекции Flora Noir Марсин Русак
Вышло дополнение к коллекции Flora Noir Марсин Русак
Вышло дополнение к коллекции Flora Noir Марсин Русак
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