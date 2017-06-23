Вышло дополнение к коллекции Flora Noir Марсин Русак

Линия Flora Noir включает предметы мебели, главные элементы которых - панели c «замороженными цветами». Лондонский дизайнер, долгое время увлекавшийся ботаникой, нашел применение для своего хобби в работе. Растения, запеченные в смоле, стали характерными маркерами его творчества. В нью-йоркской галерее Twenty First выставлены новые модели, отличающиеся от предыдущих наличием тропических цветов и листьев. В линию вошел журнальный столик, настенный светильник, интерьерная скульптура и консоль.