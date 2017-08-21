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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    21 августа 2017Мирошник Лариса

    Волшебные грибы: Лесные фантазии американской художницы

    Композиции из редких растений и грибов принесли фотографу из американской глубинки всемирную славу

    Волшебные грибы: Лесные фантазии американской художницы фото [1]

    "Эта композиция была сделана, когда я заблудилась в лесу острова Кортес", рассказывает Джилл Блисс об одной из своих любимых работ. "Первым мое внимание привлек ярко-оранжевый мухомор, алеющий в тени поваленного дерева".

    ФОТОJill Bliss

    Море Селиш расположено на границе американского штата Вашингтон и канадской провинции Британская Колумбия. От побережья Тихого океана залив отделяют многочисленные острова со скалистыми берегами. Живописный архипелаг и берег изрезанный фьордами образуют замкнутую эко-систему с уникальным микроклиматом. Местность населенна редкими видами флоры и фауны.

    Волшебные грибы: Лесные фантазии американской художницы фото [2]ФОТОJill Bliss

    С 2012 года здесь живет Джилл Блисс (Jill Bliss) художник-натуралист, как она сама себя называет. Бывший дизайнер, напряженно работавший в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе, Джилл перебралась сюда в поисках первозданной природы, покоя и уединения. Художник-эколог, педагог, а в настоящее время фермер и почти отшельник, Джилл Блисс посвятила себя исследованию этого изолированного региона.

    Волшебные грибы: Лесные фантазии американской художницы фото [3]ФОТОJill Bliss

    Свои композиции, которые она называет «живыми скульптурами» Джил собирает из найденных в лесу странных грибов и таинственных растений. Свои «сокровища» автор находит в отдаленных уголках архипелага, во время долгих пеших прогулок. «Я потратила свои сбережения на скромный клочок земли на небольшом острове с 30 домами, чтобы жить в гармонии с природой», — говорит Джилл. «Моя душа кочевника рада жить в хижинах без излишеств и интернета на маленьких островах, где меня окружают дикие животные и далекие от цивилизации люди, они — мои наставники и музы».

    www.jillbliss.com/nature-medleys/



    Волшебные грибы: Лесные фантазии американской художницы фото [4]ФОТОJill Bliss
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