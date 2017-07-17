Вокзал по проекту Захи Хадид появился под Неаполем

Расположенный в городке Афрагола, в 12 км от Неаполя, новый транспортный узел должен связать южные регионы Италии с севером страны и со всей Европой. По задумке архитекторов станция Napoli Afragola откроет «ворота на юг Италии»: а именно, станет ключевым пересадочным узлом для четырех скоростных линий железной дороги, связывающих юг и север Апеннинского полуострова.

Сегодня вокзал обслуживает порядка 10 000 пассажиров ежедневно, но по завершении второй стадии строительства он станет принимать в три раза больше пассажиров. Конкурс на строительство был выигран бюро Захи Хадид еще в 2003 году, но работа началась только в 2015-м. Архитекторы не стали отходить от привычных форм и использовали узнаваемые плавные линии и криволинейные поверхности из готовых стальных модулей. Четырехуровневый комплекс длиной 400 метров занимает 3 гектара, внутри него размещены офисы, магазины и сама станция. Рядом устроены парковки.

Достроить вокзал полностью обещают к 2022 году.