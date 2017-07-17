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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    17 июля 2017Фурсова Ольга

    Вокзал по проекту Захи Хадид появился под Неаполем

    Вокзал Napoli Afragola стал последний прижизненным проектом Захи Хадид

    Под Неаполем появился вокзал, построенный по проекту Захи Хадид
    Под Неаполем появился вокзал, построенный по проекту Захи Хадид

    Расположенный в городке Афрагола, в 12 км от Неаполя, новый транспортный узел должен связать южные регионы Италии с севером страны и со всей Европой. По задумке архитекторов станция Napoli Afragola откроет «ворота на юг Италии»: а именно, станет ключевым пересадочным узлом для четырех скоростных линий железной дороги, связывающих юг и север Апеннинского полуострова.

    Сегодня вокзал обслуживает порядка 10 000 пассажиров ежедневно, но по завершении второй стадии строительства он станет принимать в три раза больше пассажиров. Конкурс на строительство был выигран бюро Захи Хадид еще в 2003 году, но работа началась только в 2015-м. Архитекторы не стали отходить от привычных форм и использовали узнаваемые плавные линии и криволинейные поверхности из готовых стальных модулей. Четырехуровневый комплекс длиной 400 метров занимает 3 гектара, внутри него размещены офисы, магазины и сама станция. Рядом устроены парковки.

    Достроить вокзал полностью обещают к 2022 году.

    Под Неаполем появился вокзал, построенный по проекту Захи Хадид
    Под Неаполем появился вокзал, построенный по проекту Захи Хадид
    Под Неаполем появился вокзал, построенный по проекту Захи Хадид
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