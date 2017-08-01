Ветряной павильон от студии Neon

Красочная инсталляция от британской дизайн студии Neon появилась во французской коммуне Сен-Виктор-ла-Ривьер во время ежегодного фестиваля «Горизонты». Участники создают скульптуры и сооружения под открытым небом в память женщинам, которые трагически погибли в коммуне Сен-Виктор-ла-Ривьер во время сильного ливня 200 лет назад.

В качестве основного материала для создания объекта дизайнеры студии Neon выбрали рипстоп – прочный вид нейлона. Из 500 метров ткани они сшили карманы, которые наполняясь воздухом, меняют общий вид постройки – и кажется, будто «Ветровой собор» наполняется дыханием. Название объекта не случайно – разноцветные карманы напоминают цветные витражи традиционных церквей Средневековья.