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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    01 августа 2017Фурсова Ольга

    Ветряной павильон от студии Neon

    Британская студия Neon приняла участие во французском фестивале «Горизонты» и построила инсталляцию, работающую от ветра

    Ветряной павильон от студии Neon

    Красочная инсталляция от британской дизайн студии Neon появилась во французской коммуне Сен-Виктор-ла-Ривьер во время ежегодного фестиваля «Горизонты». Участники создают скульптуры и сооружения под открытым небом в память женщинам, которые трагически погибли в коммуне Сен-Виктор-ла-Ривьер во время сильного ливня 200 лет назад.

    В качестве основного материала для создания объекта дизайнеры студии Neon выбрали рипстоп – прочный вид нейлона. Из 500 метров ткани они сшили карманы, которые наполняясь воздухом, меняют общий вид постройки – и кажется, будто «Ветровой собор» наполняется дыханием. Название объекта не случайно – разноцветные карманы напоминают цветные витражи традиционных церквей Средневековья.

    Ветряной павильон от студии Neon
    Ветряной павильон от студии Neon
    Ветряной павильон от студии Neon
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