Сесил Битон, Вивьен Ли в английском посольстве, Париж, 1947 г.

26 сентября в Лондоне пройдут торги Soteby’s «Коллекция Вивьен Ли», на которых впервые будут представлены личные вещи из лондонского дома и загородного поместья великой актрисы. Эта коллекция, до сих пор хранившаяся в семейном кругу, включает произведения живописи, ювелирные украшения, наряды, книги, фарфор, мебель и другие предметы обстановки, рассказывающие о ее жизни, начиная с довоенных лет в Лондоне и заканчивая кончиной в 1967 году.

Феликс Келли, Дарем коттедж. Этот особняк в лондонском районе Челси был куплен четой Оливье в 1937 году. За многие годы этот городской коттедж превратился в стильный и уютный дом. Гостиную украшали букеты живых цветов, а над камином висела картина Уолтера Сикерта.

В преддверии торгов председатель британского отделения Sotheby’s, Гарри Далмени подчеркнул: «Нам представляется редкая возможность познакомиться с реальной Вивьен Ли, с неизвестными сторонами её жизни. Мы зачастую склонны воспринимать наших любимых актрис сквозь призму созданных ими экранных образов. Личность Вивьен Ли неизбежно воспринимается нами сквозь образы Скарлетт О’ Хара или Бланш Дюбуа. Но под прекрасным обликом одной из самых роскошных и знаменитых женщин своего времени мы обнаруживаем искушенного собирателя и ценителя искусства, мецената, интеллектуала, способного на равных общаться с писателями, художниками и эстетами, теми, кого она особенно ценила. И её частная коллекция нас в этом убеждает».

Джон Пайпер, Нотли Эбби. Второй дом четы Оливье, Нотли Эбби в графстве Бакенгенмшир, который они приобрели в 1944 году, наоборот, был местом, где основной тон задавал Лоуренс Оливье. Этот дом, история которого уходит в средние века, безумно понравился Оливье, не в последнюю очередь как владение, дарованное тогдашним владельцам королем Генрихом V. (В тот же год Оливье был награжден специальным призом “Оскар” за выдающееся исполнение роли в одноименном фильме «Генрих V»)

«Занимаясь устройством своих домов, она делала это как профессиональный художник-декоратор, используя весь свой опыт, приобретенный как на театральной сцене, так и на съёмочной площадке. Её дома становились неким продолжением театральной сцены, и средневековое аббатство Нотли обретало подлинно шекспировский облик. Спустя пятьдесят лет после её кончины, предстоящие торги коллекции Вивьен Ли приоткрывают завесу над её личной жизнью, дают нам возможность с замиранием и восхищением заглянуть за кулисы того удивительного мира, который до сих пор был доступен лишь её самым близким и друзьям». На предстоящих в Лондоне торгах 26 сентября 2017г. будут представлены около 250 лотов, с разбросом эстимейтов от 100£ до 100 000£.

Платье от модельера Виктора Стибеля, близкого друга Вивьен Ли. Пристрастие к моде проявилось у Вивьен в самом начале её творческого пути, в 1937 году, когда она снялась в качестве модели для британского издания журнала Vogue в вечернем пурпурно-малиновом платье с бирюзовой отделкой от модельера Виктора Стибеля. С тех пор и до конца её жизни Вивьен и Стибель оставались близкими друзьями. Представленное в коллекции платье от Виктора Стибеля, созданное примерно в 1961 году выставлено на торги со стартовой ценой £200 - 300.

Сценарий фильма «Унесенные ветром», преподнесенный Вивьен Ли актерами, участвовавшими в съемках фильма, с фотографиями (ок 1939 г.)