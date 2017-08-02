Велосипедная одежда от архитектора Нормана Фостера

Это стало известно по нескольким фотографиям, которые архитектор опубликовал на своей официальной странице в Instagram. Одна из подписей под фотографией гласит: «Foster Riverside Studio работает с командой марки Rapha над новой коллекцией одежды».

В интервью Фостер часто упоминал велоспорт как одино из любимый увлечений. А если приглядеться к его объектам - то там всегда есть место для велосипедов. Как в его новом небоскребе 930 на лондонском Сити-роуд, в котором 1486 мест для стоянки велосипедов, а также выделенные велосипедные лифты и велосипедная мастерская.

«Города, в которых вы можете ходить пешком или кататься на велосипеде более благоприятные для жизни чем те, где вам необходим автомобиль», - сказал в одном из интервью архитектор.

Дата официального выхода коллекции пока неизвестна.