Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
Зима близко! Где снимали «Игру престолов»
ТОП-10 Самые сексуальные дизайнеры
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

ELLE Decoration

Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

23 декабря 2016Мирошник Лариса

Варочные панели Gaggenau с зонами Flex induction и встроенной вытяжкой

Новые технологии и легкое управление дарят простор для творчества

Индукционные варочные поверхности Gaggenau с зонами Flex Induction открывают невероятные возможности для кулинаров.

Варочные панели Gaggenau с зонами Flex induction

Функция Flex объединяет отдельные варочные зоны в одну, позволяя использовать большую посуду нестандартных форм — например, противни теппан и гриль. Можно разделить варочную поверхность на 3 предустановленных зоны нагрева разной мощности. Этот режим подходит для жарки, томления, поддержания тепла и приготовления соусов. Для быстрого перехода от закипания и жарки к томлению, достаточно передвинуть посуду в другую температурную зону, как на профессиональной кухне.

Варочные панели Gaggenau с зонами Flex induction

Бесшумная система вентиляции, мощный энергосберегающий мотор и угольные фильтры повышенной производительности удаляют до 85% запахов, поддерживая воздух на кухне свежим. Индукционные панели с Flex induction шириной 80 см производятся как с рамой из нержавеющей стали, так и без нее для установки вровень со столешницей.


Варочные панели Gaggenau с зонами Flex induction

Управление панелью происходит с помощью съемного магнитного переключателя Twist-Pad. Его дизайн выдержан в характерном для Gaggenau минималистичном стиле. Цвет Twist-Pad можно выбрать из двух вариантов: нержавеющей стали или черного, его изготовят под заказ.

Варочные панели Gaggenau с зонами Flex induction

Высокая мощность прибора позволяет увеличивать ее до 3700 Вт (функция Booster) для интенсивного зажаривания или мгновенного нагрева. «Держать руку на пульсе» помогает режим поддержания температуры и сенсор контроля нагрева в кастрюле. Избегать подгорания и отслеживать нужный тепловой режим для каждого блюда помогает аксессуар для контроля жарки.

www.gaggenau.ru

В Москве в Петровском пассаже открылся монобрендовый бутик Etro HomeДизайнерские подарки для всей семьи

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

НовостиГрандиозное открытие бутика Milano Home Concept
НовостиКулинарный шедевр: микроволновая печь Chef Plus от Hotpoint
НовостиКоллекция домашнего текстиля "Ноктюрн" от Togas
НовостиНовые бутики Nespresso в Москве

ELLE рекомендует

Тренды3 бьюти-продукта для сияния кожи к Новому году
ПрактикаСвязный рассказ: модные свитера
ПрактикаБожественное тело: 9 фактов о диете ангела
Звездный стильМодные провалы 2016: самые неудачные платья знаменитостей

Лучшее на Elle

СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
ПсихологияСуществует ли женская дружба?
ПрактикаНа ровном месте: новые тональные средства
ПрактикаГлавные бьюти-новинки 2016 года
КиноДорога к «Оскару»: лучшие актрисы второго плана
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.