Варочные панели Gaggenau с зонами Flex induction и встроенной вытяжкой

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Новые технологии и легкое управление дарят простор для творчества
Индукционные варочные поверхности Gaggenau с зонами Flex Induction открывают невероятные возможности для кулинаров.
Функция Flex объединяет отдельные варочные зоны в одну, позволяя использовать большую посуду нестандартных форм — например, противни теппан и гриль. Можно разделить варочную поверхность на 3 предустановленных зоны нагрева разной мощности. Этот режим подходит для жарки, томления, поддержания тепла и приготовления соусов. Для быстрого перехода от закипания и жарки к томлению, достаточно передвинуть посуду в другую температурную зону, как на профессиональной кухне.
Бесшумная система вентиляции, мощный энергосберегающий мотор и угольные фильтры повышенной производительности удаляют до 85% запахов, поддерживая воздух на кухне свежим. Индукционные панели с Flex induction шириной 80 см производятся как с рамой из нержавеющей стали, так и без нее для установки вровень со столешницей.
Управление панелью происходит с помощью съемного магнитного переключателя Twist-Pad. Его дизайн выдержан в характерном для Gaggenau минималистичном стиле. Цвет Twist-Pad можно выбрать из двух вариантов: нержавеющей стали или черного, его изготовят под заказ.
Высокая мощность прибора позволяет увеличивать ее до 3700 Вт (функция Booster) для интенсивного зажаривания или мгновенного нагрева. «Держать руку на пульсе» помогает режим поддержания температуры и сенсор контроля нагрева в кастрюле. Избегать подгорания и отслеживать нужный тепловой режим для каждого блюда помогает аксессуар для контроля жарки.
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