Варочные панели Gaggenau с зонами Flex induction и встроенной вытяжкой

Индукционные варочные поверхности Gaggenau с зонами Flex Induction открывают невероятные возможности для кулинаров.

Функция Flex объединяет отдельные варочные зоны в одну, позволяя использовать большую посуду нестандартных форм — например, противни теппан и гриль. Можно разделить варочную поверхность на 3 предустановленных зоны нагрева разной мощности. Этот режим подходит для жарки, томления, поддержания тепла и приготовления соусов. Для быстрого перехода от закипания и жарки к томлению, достаточно передвинуть посуду в другую температурную зону, как на профессиональной кухне.

Бесшумная система вентиляции, мощный энергосберегающий мотор и угольные фильтры повышенной производительности удаляют до 85% запахов, поддерживая воздух на кухне свежим. Индукционные панели с Flex induction шириной 80 см производятся как с рамой из нержавеющей стали, так и без нее для установки вровень со столешницей.



Управление панелью происходит с помощью съемного магнитного переключателя Twist-Pad. Его дизайн выдержан в характерном для Gaggenau минималистичном стиле. Цвет Twist-Pad можно выбрать из двух вариантов: нержавеющей стали или черного, его изготовят под заказ.