В Национальном музее Токио вырос необычный японский сад. Его создала дизайн-студия Wonderwall под руководством Масамити Катаямы и стилист Асами Немото из... кроссовок Nike! Поводом послужил юбилей культовой серии Nike Air Max, которой в 2017 году исполнилось тридцать лет.

Центральное место в инсталляции занимают модели Air Max из последней коллекции 2017 года, возвышающиеся на вращающихся «подиумах». А фоном для них служат концентрические формы, собранные из белых кроссовок той же серии, но предыдущих версий. Главная идея инсталляции - показать «генеалогию» Air Max и эволюцию их дизайна от ранних моделей до наших дней.