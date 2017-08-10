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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    10 августа 2017

    В Японии создали инсталляцию из тысячи кроссовок Nike

    Столь необычным образом японская студия Wonderwall решила отметить тридцатилетие знаменитой серии Nike Air Max

    Nike Installation

    В Национальном музее Токио вырос необычный японский сад. Его создала дизайн-студия Wonderwall под руководством Масамити Катаямы и стилист Асами Немото из... кроссовок Nike! Поводом послужил юбилей культовой серии Nike Air Max, которой в 2017 году исполнилось тридцать лет.

    Центральное место в инсталляции занимают модели Air Max из последней коллекции 2017 года, возвышающиеся на вращающихся «подиумах». А фоном для них служат концентрические формы, собранные из белых кроссовок той же серии, но предыдущих версий. Главная идея инсталляции - показать «генеалогию» Air Max и эволюцию их дизайна от ранних моделей до наших дней.

    Nike Installation
    Nike Installation
    Nike Installation
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