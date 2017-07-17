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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    17 июля 2017Парфенова Татьяна

    В выходные Никола-Ленивце пройдет летний фестиваль "Архстояние"

    Организаторы фестиваля предлагают участникам и посетителям задуматься и вместе найти ответы на вечный вопрос "Как жить?"

    Фестиваль ландшафтного дизайна Архстояние 2017

    21 - 23 июля в «Никола-Ленивце» пройдет 12-й международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние 2017». Это уникальный проект, предлагающий новый подход к развитию территорий и представляющий идею взаимодействия человека с ландшафтом посредством творческих практик, современного искусства и дизайна.

    Темой этого года станет извечный вопрос: «Как жить?», на который вместе будут искать ответы художники, архитекторы, дизайнеры, режиссеры, историки, литературные критики и посетители фестиваля. Посетителям представлят новые объекты лэнд-арта, инсталляции, а также обширную лекционную и кино-программу. Подробная информация и заказ билетов на сайте www.arch.stoyanie.ru

    Фестиваль ландшафтного дизайна Архстояние 2017

    Проект "Быть вместе", автор Алексей Мартинс. Это новый этап развития проекта «Ментальные дрова» 2015 года. Скульптуры из использованной древесины, которые до этого были лишь потенциальными кострами в пространстве музея или галереи, теперь становятся кострами реальными.

    Фестиваль ландшафтного дизайна Архстояние 2017

    Проект «Конура», автор Виктория Чупахина. Рассказывает о комфортном и естественном укрытии для человека и животного, собранном из натуральных материалов – веток и теплой собачьей шерсти.

    Фестиваль ландшафтного дизайна Архстояние 2017

    Проект "Дом", авторы "АБ Рождественка". Это трехдневный перформанс, в итоге которого в Никола-Ленивце должен появиться сад. Каждый участник самостоятельно выберет, что сажать, выберет место, вскопает землю, посадит растение и принесет воду.

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