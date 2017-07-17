В выходные Никола-Ленивце пройдет летний фестиваль "Архстояние"

21 - 23 июля в «Никола-Ленивце» пройдет 12-й международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние 2017». Это уникальный проект, предлагающий новый подход к развитию территорий и представляющий идею взаимодействия человека с ландшафтом посредством творческих практик, современного искусства и дизайна.

Темой этого года станет извечный вопрос: «Как жить?», на который вместе будут искать ответы художники, архитекторы, дизайнеры, режиссеры, историки, литературные критики и посетители фестиваля. Посетителям представлят новые объекты лэнд-арта, инсталляции, а также обширную лекционную и кино-программу. Подробная информация и заказ билетов на сайте www.arch.stoyanie.ru