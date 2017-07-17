В выходные Никола-Ленивце пройдет летний фестиваль "Архстояние"

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Организаторы фестиваля предлагают участникам и посетителям задуматься и вместе найти ответы на вечный вопрос "Как жить?"
21 - 23 июля в «Никола-Ленивце» пройдет 12-й международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние 2017». Это уникальный проект, предлагающий новый подход к развитию территорий и представляющий идею взаимодействия человека с ландшафтом посредством творческих практик, современного искусства и дизайна.
Темой этого года станет извечный вопрос: «Как жить?», на который вместе будут искать ответы художники, архитекторы, дизайнеры, режиссеры, историки, литературные критики и посетители фестиваля. Посетителям представлят новые объекты лэнд-арта, инсталляции, а также обширную лекционную и кино-программу. Подробная информация и заказ билетов на сайте www.arch.stoyanie.ru
Проект "Быть вместе", автор Алексей Мартинс. Это новый этап развития проекта «Ментальные дрова» 2015 года. Скульптуры из использованной древесины, которые до этого были лишь потенциальными кострами в пространстве музея или галереи, теперь становятся кострами реальными.
Проект «Конура», автор Виктория Чупахина. Рассказывает о комфортном и естественном укрытии для человека и животного, собранном из натуральных материалов – веток и теплой собачьей шерсти.
Проект "Дом", авторы "АБ Рождественка". Это трехдневный перформанс, в итоге которого в Никола-Ленивце должен появиться сад. Каждый участник самостоятельно выберет, что сажать, выберет место, вскопает землю, посадит растение и принесет воду.