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    11 августа 2017

    В Вене построили «Тучный дом»

    В парке перед зданием Верхнего Бельведера до 10 сентября экспонируется нашумевшая инсталляция австрийского художника Эрвина Вурма

    инсталляция художника Эрвина Вурма

    Одна из самых известных инсталляций художника Эрвина Вурма Fat house («Дом-толстяк») выставляется в парке на южной стороне Верхнего Бельведера в Вене. Скульптура высотой семь метров с металлическим каркасом напоминает самый обыкновенный дом - есть даже черепичная крыша, но с необычным фасадом. Затянутый в оболочку из полистирола, он контрастирует с классической австрийской архитектурой дворцового ансамбля XVIII века. Идея художника - используя гротеск, выступить с ироничной критикой общества потребления. Внутри дома проецируется интерактивное видео на тему, что считать искусством в современном мире, подготовленное автором вместе с Бригитте Кованц к Венецианской биеннале (в этом году работы художников представлены в Австрийском павильоне). Вурм и ранее успешно неоднократно эпатировал публику. Его гнутые грузовики, «надувные» и перевернутые вверх дном дома (инсталляция House Attack) появлялись на самых неожиданных площадках, включая крышу Музея современного искусства MUMOK. Инсталляция Fat House также призвана привлечь внимание посетителей к ретроспективной выставке Эрвина Вурма в музее современного искусства 21er Haus.

    «Тучный дом» в Вене открыт для посещения до 10 сентября ежедневно с 10 до 18 часов – вход бесплатный

    инсталляция художника Эрвина Вурма
    инсталляция художника Эрвина Вурма

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