В Третьяковской галерее открывается медиапроект «ПроЯвление»

Спроектированный архитектором Сергеем Чобаном павильон, в котором демонстрируется медиапроект, расположен перед главным зданием Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, где экспонируется картина Иванова. Зайдя в павильон перед осмотром постоянной экспозиции, посетитель музея сможет по-новому ознакомиться с эскизами к великой картине и взглядом современного художника на образы и смыслы изображенного на ней.

Основываясь на экспериментах и открытиях в области художественных технологий и традиционных ремесел, изучив великое полотно, подготовительные эскизы и этюды к нему, Павел Каплевич предложил собственную интерпретацию картины и процесса работы художника.

Произведение Павла Каплевича, выполненное в размер картины Александра Иванова (540 × 750 см), с помощью современных технологий «оживает» и вовлекает зрителя в мир, созданный сто пятьдесят лет назад художником-классиком. Заново увиденный современным художником, этот мир преобразован в иную цвето-фактурно-пространственную форму. Изменяя материальные свойства оригинала, автор медиапроекта предлагает свое понимание шедевра, раскрывает таинство его сотворения.

Даты проведения: 16 июня – 31 июля.

Место: Третьяковская галерея, Лаврушинский пер., 10.