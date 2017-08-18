От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    ELLE Decoration

    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    18 августа 2017

    В Таиланде построили спортзал из бамбука

    Конструкция, держащаяся исключительно на бамбуковых балках без стальных опор, была разработана архитектурным бюро CLA. Срок службы здания оценивается как минимум в 50 лет

    Bamboo sports hall

    Этот спортивный зал был спроектирован для буддийской школы Panyaden International School, расположенной недалеко от города Чианг Май в Таиланде. Здесь обучаются дети из разных стран от 2 до 11 лет, а также работают в творческих мастерских, занимаются медитацией и выращивают экологические чистые овощи на школьных огородах и рисовых полях.

    Все учебные корпуса построены из экологически чистого бамбука, поэтому именно этот материал был выбран архитекторами и для нового спортивного комплекса (он же зал для медитаций), рассчитанного на 300 человек.

    Площадь комплекса 782 кв м, сверху здание напоминает цветок лотоса - буддийский символ просветления. Внутри нашлось место и для баскетбольной площадке, и для спортивного поля для игры в футбол, волейбол и бадминтон. Продуманная система вентиляции и инсоляции сохраняет прохладу даже в самые жаркие дни.

    Bamboo sports hall
    1/7
    • В Таиланде построили спортзал из бамбука | галерея [1] фото [6]
    • В Таиланде построили спортзал из бамбука | галерея [1] фото [7]
    • В Таиланде построили спортзал из бамбука | галерея [1] фото [1]
    • В Таиланде построили спортзал из бамбука | галерея [1] фото [2]
    • В Таиланде построили спортзал из бамбука | галерея [1] фото [3]
    • В Таиланде построили спортзал из бамбука | галерея [1] фото [4]
    • В Таиланде построили спортзал из бамбука | галерея [1] фото [5]

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз