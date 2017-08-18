В Таиланде построили спортзал из бамбука

Этот спортивный зал был спроектирован для буддийской школы Panyaden International School, расположенной недалеко от города Чианг Май в Таиланде. Здесь обучаются дети из разных стран от 2 до 11 лет, а также работают в творческих мастерских, занимаются медитацией и выращивают экологические чистые овощи на школьных огородах и рисовых полях.

Все учебные корпуса построены из экологически чистого бамбука, поэтому именно этот материал был выбран архитекторами и для нового спортивного комплекса (он же зал для медитаций), рассчитанного на 300 человек.