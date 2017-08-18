В Таиланде построили спортзал из бамбука

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Конструкция, держащаяся исключительно на бамбуковых балках без стальных опор, была разработана архитектурным бюро CLA. Срок службы здания оценивается как минимум в 50 лет
Этот спортивный зал был спроектирован для буддийской школы Panyaden International School, расположенной недалеко от города Чианг Май в Таиланде. Здесь обучаются дети из разных стран от 2 до 11 лет, а также работают в творческих мастерских, занимаются медитацией и выращивают экологические чистые овощи на школьных огородах и рисовых полях.
Все учебные корпуса построены из экологически чистого бамбука, поэтому именно этот материал был выбран архитекторами и для нового спортивного комплекса (он же зал для медитаций), рассчитанного на 300 человек.
Площадь комплекса 782 кв м, сверху здание напоминает цветок лотоса - буддийский символ просветления. Внутри нашлось место и для баскетбольной площадке, и для спортивного поля для игры в футбол, волейбол и бадминтон. Продуманная система вентиляции и инсоляции сохраняет прохладу даже в самые жаркие дни.