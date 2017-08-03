В Швейцарии построили самый длинный пешеходный мост

По данным агентства CNN в Швейцарии недавно открылся пешеходный мост под Charles Kuonen, названный в честь главного спонсора, психолога и совладельца известной швейцарского винодельни. Огромная конструкция 1621 футов в длину и 279 футов в высоту распростерлась над долиной между городами Церматт и Грахен. Согласно туристическому центру деревеньки Церматт, это самый длинный пешеходный мост в мире. С моста открываются завораживающие виды на вершины Маттерхорн, Вайшхорн и Бернские Альпы.

«Ощущение, переживаемое во время прогулки высоко над пропастью, неописуемо», – рассказал Даниэль Лугген, директор Zermatt Tourism.