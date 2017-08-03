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    03 августа 2017Фурсова Ольга

    В Швейцарии построили самый длинный пешеходный мост

    Огромная конструкция распростерлась над долиной между поселениями Церматт и Грахен

    В Швейцарии построили самый длинный пешеходный мост
    В Швейцарии построили самый длинный пешеходный мост

    По данным агентства CNN в Швейцарии недавно открылся пешеходный мост под Charles Kuonen, названный в честь главного спонсора, психолога и совладельца известной швейцарского винодельни. Огромная конструкция 1621 футов в длину и 279 футов в высоту распростерлась над долиной между городами Церматт и Грахен. Согласно туристическому центру деревеньки Церматт, это самый длинный пешеходный мост в мире. С моста открываются завораживающие виды на вершины Маттерхорн, Вайшхорн и Бернские Альпы.

    «Ощущение, переживаемое во время прогулки высоко над пропастью, неописуемо», – рассказал Даниэль Лугген, директор Zermatt Tourism.

    В Швейцарии построили самый длинный пешеходный мост
    В Швейцарии построили самый длинный пешеходный мост
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