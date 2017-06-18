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В новом магазине на Большой Морской представлены все знаковые коллекции итальянских мебельных брендов класса люкс
шоурум Boffi/Minotti, Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге открылся первый шоу-рум Minotti и Boffi. В обновленном пространстве Galerie 46 на Большой Морской, 46 представлены все знаковые коллекции двух известных итальянских брендов.
Первая фабрика ведет свою историю с 1934 года и славится решениями в области новых технологий, которые она успешно применяет в мебельном производстве, сочетая инновационные материалы и методы производства с традиционными техниками, такими как ручная лакировка или отделка поверхностей керамической плиткой ремесленного обжига. Любой продукт может быть выполнен в индивидуальной отделке и в нестандартном размере, что высоко ценится клиентами по всему миру. Фабрика также славится своим внимательным отношением к окружающей среде: в производстве используются самые качественные и экологически чистые материалы.
Лейбл «Сделано в Италии» неразрывно связан с образом Minotti. Компания сотрудничает со звездами дизайна, а бессменным арт-директором фабрики вот уже много лет является Родольфо Дордони. Мебель от Minotti экспортируется в почти 70 стран мира, ее ценят за сдержанный, десятилетиями не устаревающий дизайн и стабильно высокое качество: вся продукция производится в одном месте – на фабрике Minotti в городе Меда под неустанным контролем не только технических служб, но и самих владельцев.
шоурум Boffi/Minotti, Санкт-Петербург
шоурум Boffi/Minotti, Санкт-Петербург
Компания Galerie 46 – один из ведущих игроков интерьерного рынка Санкт-Петербурга. В 2006 году она открыла свой первый мультибрендовый шоу-рум, а через пять лет стала первой компанией в северной столице, представляющей полный ассортимент Ralph Lauren Home. За десять лет команда Galerie 46 проделала огромную работу, реализовала много успешных проектов не только в Санкт-Петербурге, но также Москве, Сочи, Люксембурге, на французской ривьере. Сегодня это группа компаний, объединяющая дизайн-студию, архитектурное бюро, два шоу-рума в Санкт-Петербурге и шоу-рум в Сочи.
шоурум Boffi/Minotti, Санкт-Петербург
шоурум Boffi/Minotti, Санкт-Петербург
Для нового проекта дизайнеры Galerie 46 создали эксклюзивное пространство, объединив мебель обоих брендов в интерьерном решении, подобного которому не реализовывалось прежде ни в одном шоу-руме мира. Получилось необычно и органично. В салоне представлены как знаковые коллекции из разряда «вечной классики» обеих марок, так и самые горячие последние новинки с апрельской выставки i Saloni в Милане. Не проходите мимо! Benvenuti a tutti!
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 46
тел. (+7 812) 312 7141, http://www.galerie46.com
Торжественное открытие шоу-рума Boffi/Minotti 6 июня в Санкт-Петербурге. На фото: Юлия Калугина (Galerie 46), Даниэла Боргоново (Boffi), Алессандро Минотти (Minotti), Алексей Дорожкин (Elle Decoration)
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