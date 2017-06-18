В Санкт-Петербурге открылся первый шоу-рум Minotti и Boffi. В обновленном пространстве Galerie 46 на Большой Морской, 46 представлены все знаковые коллекции двух известных итальянских брендов.



Первая фабрика ведет свою историю с 1934 года и славится решениями в области новых технологий, которые она успешно применяет в мебельном производстве, сочетая инновационные материалы и методы производства с традиционными техниками, такими как ручная лакировка или отделка поверхностей керамической плиткой ремесленного обжига. Любой продукт может быть выполнен в индивидуальной отделке и в нестандартном размере, что высоко ценится клиентами по всему миру. Фабрика также славится своим внимательным отношением к окружающей среде: в производстве используются самые качественные и экологически чистые материалы.



Лейбл «Сделано в Италии» неразрывно связан с образом Minotti. Компания сотрудничает со звездами дизайна, а бессменным арт-директором фабрики вот уже много лет является Родольфо Дордони. Мебель от Minotti экспортируется в почти 70 стран мира, ее ценят за сдержанный, десятилетиями не устаревающий дизайн и стабильно высокое качество: вся продукция производится в одном месте – на фабрике Minotti в городе Меда под неустанным контролем не только технических служб, но и самих владельцев.