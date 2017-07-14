В Петербурге открылась новая галерея «Атмосфера»

ФОТО Алексей Лопотов

ELLE DECORATION Расскажите, какая концепция у нового магазина? Что можно купить в «Атмосфере» на Введенской улице? Максим Лангуев Самая первая «Атмосфера» открылась очень давно, в 1999 году — получается, еще в прошлом веке. Мы начинали с небольшого магазинчика 5 кв.м на Малой Садовой улице. Уже тогда мы занимались не только цветами, но и какими-то интересными вещами для интерьера. Например, первыми привезли в Россию французскую посуду Astier de Villatte. Идея была открыть салон цветов, где можно также купить предметы интерьера — вазы, светильники, необычную мебель. Название придумала наша подруга Лилия Киселенко. После начался настоящий «атмосферный» бум: все кому не лень стали называться «Атмосферами». В какой-то момент мы даже всерьез думали переименоваться.

ФОТО Алексей Лопотов

ELLE DECORATION По какому принципу вы выбирали помещение для нового магазина? Максим Лангуев Помещение искали очень долго, то есть неприлично долго. Сначала рассматривали только центр города, постоянно встречаясь с разного рода препятствиями. В итоге нашли помещение на Петроградке. Общая площадь — 90 кв.м. Основное пространство отдано под магазин, рядом расположился офис. Мы искали пространство с учетом того, что в будущем оно будет многофункциональным. Например, чтобы можно было проводить мастер-классы.

ФОТО @atmosphere_spb

ФОТО Евгения Мурашова

ELLE DECORATION Расскажите об интерьере. Довольны ли вы результатом? Максим Лангуев Ремонт мы делали основательно, чтобы ничего потом не пришлось переделывать. Время покажет, но на сегодняшний день мы полностью довольны результатом. Пространство спланировано так, чтобы были видны все окна. Два из них — в моем кабинете, в который можно пройти, миновав высокие распашные двери. Очень важно было создать по-настоящему удобное, светлое пространство для работы. Прилавок очень большой, мы установили большую бетонную раковину. Столешница, кстати, также бетонная. В обстановке много необычных деталей — есть даже настенные зеркала, переделанные из дверей старого «Ситроена».

ФОТО Евгения Мурашова

ФОТО @atmosphere_spb

ELLE DECORATION Сколько флористов в вашей команде?

Максим Лангуев Команда состоит из семи человек. В нашем салоне круглый год можно заказать свежие цветы. Среди любимых сортов - пионы (сейчас летом они самые популярные), тюльпаны, ранункулюсы, рябчики, маки, гиацинты, гортензии, дельфиниумы, гладиолусы, агапантусы. Порой случается волна заказов, когда все буквально на глазах сметают с прилавка. Но и в такой ситуации мы найдем способ заказать для вас в кратчайшие сроки именно те цветы, которые вы ищете.

ФОТО @atmosphere_spb

ФОТО @atmosphere_spb

ELLE DECORATION Какой стиль во флористике вам ближе? Вы лично решаете, какие цветы включить в ассортимент?

Максим Лангуев Я бы сказал так: мы продаем только то, что нам нравится, что мы считаем правильным. Это касается и цветов, и предметов интерьера. ELLE DECORATION Каким был самый оригинальный заказ? Максим Лангуев Сложно выбрать - теряюсь, все уникальны. Хотя был один незабываемый, когда для одного мероприятия мы заказывали газель капусты, газель морковки с ботвой и еще пару газелей цветов.



ФОТО Евгения Мурашова

ФОТО @atmosphere_spb

ELLE DECORATION Насколько заблаговременно нужно сделать заказ на флористический декор мероприятия?

Максим Лангуев Все зависит от ситуациии и, конечно, масштаба мероприятия. Но чем раньше вы к нам обратились, тем больше шансов, что все произойдет именно так, как вы запланировали. Мы заказываем цветы в среднем за 7-10 дней.



ФОТО @atmosphere_spb

ФОТО @atmosphere_spb

ELLE DECORATION Есть ли у вас услуга доставки праздничного букета в день заказа? Максим Лангуев Конечно. ELLE DECORATION Можно ли заказать какой-то особый сорт для особого случая? Максим Лангуев Редкие сорта лучше заказывать заранее. Но никаких проблем - все обсуждаем. Приходите! Галерея «Атмосфера»: Санкт-Петербург, ул. Потемкинская, 9; ул. Введенская, 22, www.atmosphere.spb.ru, Instagram @atmosphere_spb. Заказ и доставка: 8 (812) 272-37-86 , 8 (921) 868-51-18

8 (812) 233-18-36 . E-mail: atmosphere@list.ru

