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    11 августа 2017

    В Нью-Йорке появилась гигантская водяная воронка работы Аниш Капура

    Увидеть ее можно в Парке Бруклин-Бридж до 10 сентября

    Воронка Аниш Капур в Парке Бруклин-Бридж

    Воронка Аниш Капур в Парке Бруклин-Бридж

    ФОТОJames Ewing

    Скульптуры и инсталляции британского художника Аниша Капура, лауреата Премии Тернера, командора ордена Британской империи и члена Королевской академии художеств выставляются в лучших музеях мира. Недавно еще одна его работа украсила собой Парк Бруклин Бридж, расположенный под знаменитым бруклинским мостом в Нью-Йорке.

    Она представляет собой гигантскую воронку (диаметром восемь метров), с шумом засасывающую воду куда-то глубоко под землю. Чтобы любознательные зрители не стали проверять, насколько глубока эта водяная дыра, арт-объект предусмотрительно обнесен железным забором.

    Воронка Аниш Капур в Парке Бруклин-Бридж

    Воронка Аниш Капур в Парке Бруклин-Бридж

    ФОТОJames Ewing

    Это уже не первая водяная воронка работы Аниша Капура. Впервые он создал подобную инсталляцию в 2015 году для биеннале искусств в Кочи (Индия), но тогда она размещалась в помещении и вода была окрашена в черный цвет, создавая ощущение черной дыры.

    Позднее он переработал эту идею для улицы и продемонстрировал еще одну воронку в рамках персональной выставки в Версале. А теперь водяная дыра впервые выставляется в США и впервые для нее используется вода без красителей - чтобы полностью гармонировать с окружающей средой и рекой. Увидеть этот арт-объект можно до 10 сентября, после чего он будет демонтирован.

    Воронка Аниш Капур в Парке Бруклин-Бридж

    Воронка Аниш Капур в Парке Бруклин-Бридж

    ФОТОJames Ewing
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    • В Нью-Йорке появилась гигантская воронка работы Аниш Капур | галерея [1] фото [5]
    • В Нью-Йорке появилась гигантская воронка работы Аниш Капур | галерея [1] фото [2]
    • В Нью-Йорке появилась гигантская воронка работы Аниш Капур | галерея [1] фото [3]
    • В Нью-Йорке появилась гигантская воронка работы Аниш Капур | галерея [1] фото [4]
    • В Нью-Йорке появилась гигантская воронка работы Аниш Капур | галерея [1] фото [6]

    ФотоJames Ewing

    ФотоJames Ewing

    ФотоJames Ewing

    ФотоJames Ewing

    ФотоJames Ewing

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