Скульптуры и инсталляции британского художника Аниша Капура, лауреата Премии Тернера, командора ордена Британской империи и члена Королевской академии художеств выставляются в лучших музеях мира. Недавно еще одна его работа украсила собой Парк Бруклин Бридж, расположенный под знаменитым бруклинским мостом в Нью-Йорке.

Она представляет собой гигантскую воронку (диаметром восемь метров), с шумом засасывающую воду куда-то глубоко под землю. Чтобы любознательные зрители не стали проверять, насколько глубока эта водяная дыра, арт-объект предусмотрительно обнесен железным забором.