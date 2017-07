В «Музеоне» пройдет фестиваль «30 граней тебя»

Фестиваль «30 граней тебя», организованный творческим объединением «Артмоссфера», соберет 15 июля на одной площадке 30 самых ярких художников уличной волны, выражающих себя в разных стилях, шрифтах и манере.

Атмосферу фристайла зададут близкие по духу диджеи — Chagin и Tactics из легендарной группировки Flammable Beats, которой нет равных в том, чтобы играть хип-хоп и фанк с винила, и DJ Gormon из объединения Da Boogie Crew, изменившего русский рэп 90-х, а вечером выступит один из лучших фристайлейров России RE-pac. В дружеском батле схлестнутся уличные танцоры — бессменные чемпионы российских и международных состязаний по брейкингу Top9 и Predatorz Crew, а также выступающие за самобытность и оригинальность манеры All THE MOST.