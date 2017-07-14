В «Музеоне» пройдет фестиваль «30 граней тебя»

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В субботу уличные художники встретятся в «Музеоне» и создадут арт-работы под открытым небом
Фестиваль «30 граней тебя», организованный творческим объединением «Артмоссфера», соберет 15 июля на одной площадке 30 самых ярких художников уличной волны, выражающих себя в разных стилях, шрифтах и манере.
Атмосферу фристайла зададут близкие по духу диджеи — Chagin и Tactics из легендарной группировки Flammable Beats, которой нет равных в том, чтобы играть хип-хоп и фанк с винила, и DJ Gormon из объединения Da Boogie Crew, изменившего русский рэп 90-х, а вечером выступит один из лучших фристайлейров России RE-pac. В дружеском батле схлестнутся уличные танцоры — бессменные чемпионы российских и международных состязаний по брейкингу Top9 и Predatorz Crew, а также выступающие за самобытность и оригинальность манеры All THE MOST.
Объектами для выражения позиции при помощи баллончиков с краской станут специально установленные призмы: каждая из трёх граней отражает персональную точку зрения художника — 10 призм, 30 граней, 30 мнений. Результаты творческих исканий — 10 ярких паблик арт объектов, можно будет увидеть в Музеоне до 6 августа.
В этом году в фестивале принимают участие неуловимые московские райтеры из команды Letme, Иван Найнти, предпочитающий стену в качестве лучшего холста для коллажей, и Кирилл Кто, известный философскими посланиями на кириллице. Будет и старая школа — легендарные Rus Crew Алексей СЕ, и Worm, а также самые техничные и активные райтеры петербургской команды TAD Wais и Ashesteen.
Вова Nootk, вышедший из граффити-сцены нулевых, вплетает нарисованных персонажей в затейливые, одушевленные паттерны, ставшие его узнаваемым стилем. Среди участников — автор самой большой монументальной живописи в мире Миша Most. Здесь же можно увидеть характерные троу-апы самого быстрого московского райтера Snekzy, глитч и монохромную графику Андрея Aberа, и поэтические работы Павла Rtue из Севастополя.
Сеты диджеев будут продолжаться в Музеоне каждые выходные до 6 августа – на протяжении всего времени работы выставки «30 граней тебя». Свои треки также поставят: музыкальный экспериментатор Lapti, придавший драм-н-бейсу 2000-х и джанглу 1990-х актуальное звучание, объединение Da Boogie Crew, возродившее интерес к брейкдансу, и конечно, диджеи группировки Flammable beats, совершившие хип-хоп революцию в клубах Москвы.