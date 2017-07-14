В «Музеоне» пройдет фестиваль «30 граней тебя»

Фестиваль «30 граней тебя», организованный творческим объединением «Артмоссфера», соберет 15 июля на одной площадке 30 самых ярких художников уличной волны, выражающих себя в разных стилях, шрифтах и манере. Атмосферу фристайла зададут близкие по духу диджеи — Chagin и Tactics из легендарной группировки Flammable Beats, которой нет равных в том, чтобы играть хип-хоп и фанк с винила, и DJ Gormon из объединения Da Boogie Crew, изменившего русский рэп 90-х, а вечером выступит один из лучших фристайлейров России RE-pac. В дружеском батле схлестнутся уличные танцоры — бессменные чемпионы российских и международных состязаний по брейкингу Top9 и Predatorz Crew, а также выступающие за самобытность и оригинальность манеры All THE MOST.

Объектами для выражения позиции при помощи баллончиков с краской станут специально установленные призмы: каждая из трёх граней отражает персональную точку зрения художника — 10 призм, 30 граней, 30 мнений. Результаты творческих исканий — 10 ярких паблик арт объектов, можно будет увидеть в Музеоне до 6 августа. В этом году в фестивале принимают участие неуловимые московские райтеры из команды Letme, Иван Найнти, предпочитающий стену в качестве лучшего холста для коллажей, и Кирилл Кто, известный философскими посланиями на кириллице. Будет и старая школа — легендарные Rus Crew Алексей СЕ, и Worm, а также самые техничные и активные райтеры петербургской команды TAD Wais и Ashesteen.