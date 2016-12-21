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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

21 декабря 2016

В Москве в Петровском пассаже открылся монобрендовый бутик Etro Home

Интерьерная коллекция Etro теперь доступна в Москве: Bosco di Ciliegi открыли большой монобрендовый магазин в центре столицы

Бутик Etro в Петровском пассаже

Интерьерная линия Etro в новом бутике в Петровском пассаже

Долгожданное событие для поклонников марки Etro в России - открытие нового бутика площадью 220 кв м в центре столицы. Расположенный на втором этаже, в начале галереи второй линии Петровского пассажа со стороны улицы Петровки, Etro Home является гармоничным продолжением уже существующего фэшн-бутика Etro. В отделке нового пространства глянцевые стеновые панели глубокого серого цвета сочетаются с элементами интерьера из пальмового дерева. В стеклянных витринах, залитых мягкой светодиодной подсветкой, аксессуары Etro Home выглядят словно галерейные экспонаты. В новом бутике можно приобрести мебель, аксессуары для ванной комнаты, предметы из керамики, посуду, а также торшеры и лампы. И, конечно, текстиль, которым так славится марка: пледы, подушки, покрывала, портьеры. В этом году марка представила сразу несколько новых линий декоративных тканей - Limerick, Tulym, Aberdeen, Velair и Knossos. Дизайнеры предложили современные интерпретации классических принтов – «пейсли» и «тартана», в коллекции обыгран и модный ретро-тренд – намек на стиль 1960-х годов. В шоу-руме доступна услуга обивки мебели.

www.bosco.ru

www.etro.com

Бутик Etro в Петровском пассаже

Интерьерная линия Etro в новом бутике в Петровском пассаже

Бутик Etro в Петровском пассаже

Интерьерная линия Etro в новом бутике в Петровском пассаже

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