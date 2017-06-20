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20 июня 2017

В Москве в MMOMA открывается фотовыставка Анны де Карбуччиа

Московский музей современного искусства представляет первую в России выставку художницы Анны де Карбуччиа «Одна планета – общее будущее»

Выставка в Москве

Художница англо-французского происхождения Анна де Карбуччиа изучала антропологию и историю искусств в Колумбийском Университете в Нью-Йорке, работала в аукционном доме Drouot в Париже. Основала фонд Time Shrine Foundation, цель которого — защита окружающей среды и культурных традиций. Сейчас Де Карбуччиа живет и работает в Милане и Нью-Йорке. В течение трех лет художница путешествовала по удаленным и труднодоступным местам планеты с целью запечатлеть последствия влияния человека на окружающую среду. Результатом ее исследования стала фотовыставка, которая при поддержке Askeri Gallery с 21 июня по 10 сентября будет представлена в Московском музее современного искусства (ММОМА) по адресу Гоголевский бульвар, д. 10/4 (корпус 4). Куратором выставки выступила Диана Джангвеладзе. А архитектурный проект экспозиции подготовлен Ольгой Трейвас.

Выставка в Москве

Художница признается, что порой ради удачного кадра ей приходилось рисковать жизнью. Анна рассказала, например, как ей удалось сделать снимок с ибисом, подошедшим совсем близко. «Я сотрудничаю с центрами по спасению животных, которые находятся под угрозой исчезновения, - рассказывает Анна. - Невозможно заставить снежного барса позировать, эти животные очень осторожны. В данном случае ибиса просто заинтересовала моя инсталляция (каждый раз на месте съемки Анна выстраивает композицию из символических предметов, в том числе тканей, костей животных, морских раковин, будто бы создавая нечто вроде «святилищ»). Барс подошел, забрал песочные часы и убежал!»


Выставка в Москве

Для создания инсталляций Анна часто использует найденные прямо на месте съемки артефакты и органические предметы. Художницу вдохновляют натюрморты XVI-XVII веков, где часто фигурирует череп и песочные часы - символы тщетности сущестовования и быстротечности времени. У фотопроекта есть и социальный подтекст: выставка «Одна планета - одно будущее» призвана обратить внимание общественности на проблему загрязнения окружающей среды, вызванного последствиями человеческой деятельности техногенными катастрофами, которые уничтожают сформированную веками экосистему. Анна рада представить свой проект в рамках Года экологии в России.

Выставка проходит с 21 июня по 10 сентября 2017 года

Московский музей современного искусства (ММОМА), Гоголевский бульвар, 10/4 (корпус 4)

Выставка в Москве

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