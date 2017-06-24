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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

24 июня 2017Мирошник Лариса

В Москве представили коллекцию постельного белья Yves Delorme Couture

В салоне на Кутузовском проспекте гостей встречал роскошный текстиль и ретро-вечеринка в стиле "Великий Гэтсби"

Коллекцию постельного белья Yves Delorme Couture представили в Москве

Линия Orphée

Французская компания Yves Delorme открывает новую главу своей истории. Традиция украшать постельное белье авторской вышивкой возвращается, считают дизайнеры бренда. Особенность новой серии Yves Delorme Couture — искусная вышивка ручной работы, оттеняющая индивидуальность и статус владельца.

Коллекцию постельного белья Yves Delorme Couture представили в Москве

Новая коллекция в салоне Yves Delorme на Кутузовском проспекте

В коллекции Yves Delorme Couture дизайнеры по новому взглянули на наследие основательницы бренда Эрнестин Фремо. 200 лет назад она представила высшему обществу Парижа постельное белье с изящной вышивкой. Узоры были навеяны образами лилий и ирисов, цветущих в окрестностях города Лилля. Красота цветов вдохновила не одно поколение мастеров, в честь лилий назван сам город, а их изображение украшает его герб (Fleur de Lys - Флер де Лис).

Коллекцию постельного белья Yves Delorme Couture представили в Москве

Линия Ernestine

Коллекция Couture — результат кропотливой семилетней работы дизайнера Жерома Дельмаса (Jérôme Delmas) и вышивальщицы Изабель Шазе (Isabelle Chazé). Изабель говорит, что родилась буквально с иголкой в руках: несколько поколений ее семьи посвятили жизнь совершенствованию вышивального мастерства. Она была удостоена титула «Лучший Мастер Франции» (Meilleurs Ouvriers de France). Жером — большой поклонник вышивки, высокой моды и искусства. Его разностороннее образование и богатый опыт дизайна одежды и интерьеров, позволили превратить постельное белье в произведение искусства.

Коллекцию постельного белья Yves Delorme Couture представили в Москве

Дизайнер Жером Дельмас (Jérôme Delmas) прилетел в Москву рассказать о новой коллекции

В активе Жерома Дельмаса престижные дипломы Ателье Met de Penninghen et Jacques d’Andon и арт-школы Esag Penninghen в Париже по специальности дизайн интерьера. В его послужном списке: работа в салонах антикварной одежды от кутюр, креативном отделе Chanel, организация художественных проектов с домами Dom Pérignon, Weston, Issey Miyake, Mademoiselle Tara, Louis Vuitton, Clarins. С 2012 по 2015 годы Жером Дельмас был арт-директором компании Maison D.Porthault французского производителя постельного белья класса люкс.

Коллекцию постельного белья Yves Delorme Couture представили в Москве

Амори Фремо (Fremaux Delorme) с супругой

Гостями мероприятия стали преданные поклонники стиля Yves Delorme в числе которых яркие представители столичной дизайн и фэшн обществености, звезды кино, телевидения и спорта.

Коллекцию постельного белья Yves Delorme Couture представили в Москве

Линия Merveilleuse

Роскошное постельное белье Yves Delorme Couture сделано из шелковистого сатина, невесомого батиста и мягкого льна с легким блеском. Тонкое полотно выдержано в бело-бежевой гамме и расшито изящной вышивкой. Каждый из комплектов может быть расшит по эскизу заказчика. Стиль и орнаменты махровых изделий дублируют дизайны постельного белья, позволяя декорировать интерьер ванной и спальни в едином стиле.

www.yvesdelorme.com

Коллекцию постельного белья Yves Delorme Couture представили в Москве

Слева: иллюзионист Сергей Сафронов. Справа: актриса Ольга Кабо

Коллекцию постельного белья Yves Delorme Couture представили в Москве
Коллекцию постельного белья Yves Delorme Couture представили в Москве

Слева: Вячеслав Зайцев (Yves Delorme) и режиссер Валерия Гай Германика. Справа: фигуристы Ванагас Повилас и Маргарита Дробязко

Коллекцию постельного белья Yves Delorme Couture представили в Москве

Линия Octave

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