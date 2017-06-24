В Москве представили коллекцию постельного белья Yves Delorme Couture

Линия Orphée

Французская компания Yves Delorme открывает новую главу своей истории. Традиция украшать постельное белье авторской вышивкой возвращается, считают дизайнеры бренда. Особенность новой серии Yves Delorme Couture — искусная вышивка ручной работы, оттеняющая индивидуальность и статус владельца.

Новая коллекция в салоне Yves Delorme на Кутузовском проспекте

В коллекции Yves Delorme Couture дизайнеры по новому взглянули на наследие основательницы бренда Эрнестин Фремо. 200 лет назад она представила высшему обществу Парижа постельное белье с изящной вышивкой. Узоры были навеяны образами лилий и ирисов, цветущих в окрестностях города Лилля. Красота цветов вдохновила не одно поколение мастеров, в честь лилий назван сам город, а их изображение украшает его герб (Fleur de Lys - Флер де Лис).

Линия Ernestine

Коллекция Couture — результат кропотливой семилетней работы дизайнера Жерома Дельмаса (Jérôme Delmas) и вышивальщицы Изабель Шазе (Isabelle Chazé). Изабель говорит, что родилась буквально с иголкой в руках: несколько поколений ее семьи посвятили жизнь совершенствованию вышивального мастерства. Она была удостоена титула «Лучший Мастер Франции» (Meilleurs Ouvriers de France). Жером — большой поклонник вышивки, высокой моды и искусства. Его разностороннее образование и богатый опыт дизайна одежды и интерьеров, позволили превратить постельное белье в произведение искусства.

Дизайнер Жером Дельмас (Jérôme Delmas) прилетел в Москву рассказать о новой коллекции

В активе Жерома Дельмаса престижные дипломы Ателье Met de Penninghen et Jacques d’Andon и арт-школы Esag Penninghen в Париже по специальности дизайн интерьера. В его послужном списке: работа в салонах антикварной одежды от кутюр, креативном отделе Chanel, организация художественных проектов с домами Dom Pérignon, Weston, Issey Miyake, Mademoiselle Tara, Louis Vuitton, Clarins. С 2012 по 2015 годы Жером Дельмас был арт-директором компании Maison D.Porthault французского производителя постельного белья класса люкс.

Амори Фремо (Fremaux Delorme) с супругой

Гостями мероприятия стали преданные поклонники стиля Yves Delorme в числе которых яркие представители столичной дизайн и фэшн обществености, звезды кино, телевидения и спорта.

Линия Merveilleuse

Роскошное постельное белье Yves Delorme Couture сделано из шелковистого сатина, невесомого батиста и мягкого льна с легким блеском. Тонкое полотно выдержано в бело-бежевой гамме и расшито изящной вышивкой. Каждый из комплектов может быть расшит по эскизу заказчика. Стиль и орнаменты махровых изделий дублируют дизайны постельного белья, позволяя декорировать интерьер ванной и спальни в едином стиле. www.yvesdelorme.com

Слева: иллюзионист Сергей Сафронов. Справа: актриса Ольга Кабо

Слева: Вячеслав Зайцев (Yves Delorme) и режиссер Валерия Гай Германика. Справа: фигуристы Ванагас Повилас и Маргарита Дробязко