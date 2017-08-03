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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    03 августа 2017Фурсова Ольга

    В Москве появится скульптура Виктора Полякова «Cubed/Uncubed»

    Городская скульптура Виктора Полякова появится 15 августа на площади Москва-Сити

    В Москве появится скульптура Виктора Полякова «Cubed/Uncubed»

    15 августа в Москва-Сити появится интерактивная городская скульптура Виктора Полякова «Cubed/Uncubed», которая откроет программу восьмой ежегодной выставки Lexus Hybrid Art. В этом году Lexus Hybrid Art 2017 объединит проекты, отвечающие мировому тренду hidden art — «спрятанное искусство». Согласно этой концепции, восприятие происходит через игру, основанную на поиске и распознании арт-объектов.

    Первой частью выставки станет арт-объект «Cubed/Uncubed» Виктора Полякова на Площади Сити — куб, грани которого расчерчены полигональными формами, а внутри спрятан еще один объект.

    Вторая часть Lexus Hybrid Art 2017 — выставка с участием художников Андрея Бартенева, Ольги и Олега Татаринцевых, Александра Дашевского, Андрея Топунова, Алексея Трегубова, Playtronica, Олега Черникова и Anna Vasof — пройдет с 6 сентября по 15 октября.

    В рамках третей части пройдет образовательная программа, лекция и дискуссии.

    В Москве появится скульптура Виктора Полякова «Cubed/Uncubed»
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