В Москве открылся новый бутик Hublot

Этой зимой швейцарский часовой бренд Hublot празднует два больших новоселья в Москве. Завершилась реновация бутика в ЦУМе, и — главная новость — открылся новый фирменный магазин в самом сердце столицы, на первом этаже гостиницы «Метрополь».

Над интерьерами работало швейцарское архитектурное бюро Studioforma Architects, которое оформляет бутики ведущих часовых брендов, ювелирных и модных марок по всему миру. В московских проектах наглядно отражена философия бренда Hublot: ультрасовременный дизайн сочетается с дорогими отделочными материалами (боксит, эбеновое дерево) и элегантными цветовыми решениями.

Центральное место на экспозиции отведено последним новинкам, начиная с элегантных женских часов Big Bang Broderie и заканчивая внушительной мужской моделью Big Bang Unico Sapphire All Black. Бутик Hublot, т. (495) 933 3378, www.hublot.com