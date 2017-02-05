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05 февраля 2017Рылова Анастасия

В Москве открылся новый бутик Hublot

Новый магазин расположился на первом этаже гостиницы "Метрополь"

Бутик Hublot

Новый бутик Hublot в гостинице "Метрополь"

Этой зимой швейцарский часовой бренд Hublot празднует два больших новоселья в Москве. Завершилась реновация бутика в ЦУМе, и — главная новость — открылся новый фирменный магазин в самом сердце столицы, на первом этаже гостиницы «Метрополь».

Над интерьерами работало швейцарское архитектурное бюро Studioforma Architects, которое оформляет бутики ведущих часовых брендов, ювелирных и модных марок по всему миру. В московских проектах наглядно отражена философия бренда Hublot: ультрасовременный дизайн сочетается с дорогими отделочными материалами (боксит, эбеновое дерево) и элегантными цветовыми решениями.

Центральное место на экспозиции отведено последним новинкам, начиная с элегантных женских часов Big Bang Broderie и заканчивая внушительной мужской моделью Big Bang Unico Sapphire All Black. Бутик Hublot, т. (495) 933 3378, www.hublot.com

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  • В Москве открылся новый бутик Hublot | галерея [1] фото [6]
  • В Москве открылся новый бутик Hublot | галерея [1] фото [5]

Новый бутик Hublot в гостинице "Метрополь"

Новый бутик Hublot в гостинице "Метрополь"

Новый бутик Hublot в гостинице "Метрополь"

Мужские часы Big Bang Unico Sapphire

Женские часы Big Bang Broderie

Женские часы Big Bang Broderie

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