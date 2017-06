В Лужниках проходит гастрономический фестиваль Taste of Moscow

C 22 по 25 июня в Лужниках при поддержке компании Electrolux пройдет V юбилейный гастрономический фестиваль Taste of Moscow, где покажут свое мастерство шеф-повара ведущих ресторанов Москвы. В этом году в фестивале принимают участие 30 столичных заведений, в числе которых модный «Bjorn», фермерский «Марк и Лев», знаменитый «Сыр» во главе с Мирко Дзаго, а также «Честная Кухня», «Buba by Sumosan», «Воронеж», «MØS Gastronomic Smart&Casual», «Ruski», «I-Chef» и многие другие.

Официальным поставщиком всей бытовой и профессиональной техники традиционно выступает компания Electrolux.