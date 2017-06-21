В Лужниках проходит гастрономический фестиваль Taste of Moscow

C 22 по 25 июня в Лужниках при поддержке компании Electrolux пройдет V юбилейный гастрономический фестиваль Taste of Moscow, где покажут свое мастерство шеф-повара ведущих ресторанов Москвы. В этом году в фестивале принимают участие 30 столичных заведений, в числе которых модный «Bjorn», фермерский «Марк и Лев», знаменитый «Сыр» во главе с Мирко Дзаго, а также «Честная Кухня», «Buba by Sumosan», «Воронеж», «MØS Gastronomic Smart&Casual», «Ruski», «I-Chef» и многие другие.

На фестивале Taste of Moscow посетители смогут посетить много разных тематических площадок. Зона Electrolux Taste Theatre ‒ кулинарное шоу в исполнении первоклассных шеф-поваров лучших ресторанов России и Европы. Мастера поделятся опытом, и раскроют профессиональные секреты, расскажут, как в домашних условиях сделать жизнь вкусной, используя простые методы приготовления блюд с помощью бытовой техники Electrolux.

Интерактивная кулинарная мастерская ‒ Electrolux Chef’s Secrets предоставит посетителям уникальную возможность не только наблюдать за поварами, но и самим приготовить разнообразные гастрономические шедевры под руководством титулованных шефов, используя самую современную кухонную технику от Electrolux: индукционные поверхности, кухонные машины и духовые шкафы с паром. В детской зоне Junior Chef’s Secrets пройдут детские кулинарные мастер-классы Electrolux. Известные повара будут печь с детьми разнообразные десерты и каждый ребенок сможет испечь свой уникальный десерт.

Taste of Moscow ‒ это не только рестораны и шефы. Это ещё и более 15 тематических зон, где каждый найдёт себе занятие по душе. Дети от 2 до 12 лет будут рады провести время на площадке Kid’s Zone, где для них будет возведён целый город разнообразных развлечений от мастер-классов по выпечке, до театрализованных представлений. Для любителей активного образа жизни, организаторы приготовили особый сюрприз – тренировки с крутыми инструкторами известных фитнес-клубов столицы, занятия по йоге, консультации диетологов и многое другое.

Подробную программу фестиваля ищите на сайте www.tastefestival.ru