В Испании возвели "Город Кактусов"

Deser City — это настоящий «Кактус Лэнд» построенный испанским бюро Garciagerman Arquitectos в пригороде Мадрида. Новое здание экспериментального садового центра для демонстрации, выращивания и разведения кактусов спроектировал архитектор Хакобо Гарсиа-Херман.

В саду представлены более 400 видов растений, прибывших со всего мира. В коллекции можно встретить колючих представителей пяти континентов Земли. На территории Deser City суккуленты произрастают в специальных зонах, где воссозданы засушливые и полузасушливые условия, максимально приближенные к их естественной среде обитания. Одни «клумбы» покрыты песком, чтобы воспроизвести условия пустыни, другие засыпаны грунтом и гравием.

Помимо оранжереи и выставочного центра, в главном здании расположены бизнес-центр, ресторан, магазин, офисная зона и склады. Помещения накрыты легкой конструкцией, защищающей от вредных воздействий скоростной автомагистрали, находящейся по соседству. Постройки окружают внутреннее пространство, центром которого является обособленный кактусовый сад. Сюда попадают вновь прибывшие растения. Оранжерея накрыта натяжной крышей, котрую поддерживают тросы.