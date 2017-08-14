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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    14 августа 2017Мирошник Лариса

    В Испании возвели "Город Кактусов"

    Гигантский садовый центр Desert City в пригороде Мадрида населен растениями, прибывшими с пяти континентов

    В Испании возвели "Город Кактусов"

    Deser City — это настоящий «Кактус Лэнд» построенный испанским бюро Garciagerman Arquitectos в пригороде Мадрида. Новое здание экспериментального садового центра для демонстрации, выращивания и разведения кактусов спроектировал архитектор Хакобо Гарсиа-Херман.

    В Испании возвели "Город Кактусов"

    В саду представлены более 400 видов растений, прибывших со всего мира. В коллекции можно встретить колючих представителей пяти континентов Земли. На территории Deser City суккуленты произрастают в специальных зонах, где воссозданы засушливые и полузасушливые условия, максимально приближенные к их естественной среде обитания. Одни «клумбы» покрыты песком, чтобы воспроизвести условия пустыни, другие засыпаны грунтом и гравием.

    В Испании возвели "Город Кактусов"

    Помимо оранжереи и выставочного центра, в главном здании расположены бизнес-центр, ресторан, магазин, офисная зона и склады. Помещения накрыты легкой конструкцией, защищающей от вредных воздействий скоростной автомагистрали, находящейся по соседству. Постройки окружают внутреннее пространство, центром которого является обособленный кактусовый сад. Сюда попадают вновь прибывшие растения. Оранжерея накрыта натяжной крышей, котрую поддерживают тросы.

    В Испании возвели "Город Кактусов"

    Заказчиком архитектурного бюро Garciagerman Arquitectos выступила группа энтузиастов выращивания кактусов, во главе с известной в Испании бизнес-леди Мерседес Грацией Браво. Профессиональный инженер, химик и предприниматель, 4 года назад она основала Deser City, выкупив на собственные средства пустующую территорию. Созданный влюбленной в кактусы донной Браво и ее соратниками обильный сад, теперь получил новое архитектурное воплощение.

    www.desertcity.es

    В Испании возвели "Город Кактусов"
    В Испании возвели "Город Кактусов"
    В Испании возвели "Город Кактусов"
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