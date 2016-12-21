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21 декабря 2016

В ГУМе открылся новый бутик Nespresso

Компания Nespresso открыла пятый по счету московский бутик.

Бутик Nespresso в ГУМе

Бутик Nespresso в ГУМе

Теперь кофеманы могут наслаждаться своими любимыми ароматами в самом центре столицы, в непосредственной близости от Красной площади – в ТД ГУМ. Грандиозное открытие бутика Nespresso сопровождалось дегустацией лимитированной коллекции кофе Гран Крю Variations. Гостям были предложены бленды, посвященные легендарным австрийским десертам: Variations Linzer Torte - Линцскому торту, Variations Apfelstrudel - яблочному штруделю, а также знаменитому шоколадному торту “Захер” – Variations Sachertorte. После дегустации ведущий мероприятия, актер Егор Бероев, пригласил гостей на ледовое шоу с участием олимпийских чемпионов по фигурному катанию Алексея Ягудина, Татьяны Навки и Романа Костомарова. На катке на Красной площади Алексей Ягудин исполнил свою знаменитую программу “Зима”, с которой победил на Олимпиаде в 2002 году. После выступления фигуристов все желающие могли покататься на одном льду с олимпийскими чемпионами.

www.nespresso.com/ru

Бутик Nespresso в ГУМе

Бутик Nespresso в ГУМе

Татьяна Навка и Роман Костомаров на открытии бутика Nespresso в ГУМе

Татьяна Навка и Роман Костомаров на открытии бутика Nespresso в ГУМе

Алексей Ягудин на открытии бутика Nespresso в ГУМе

Алексей Ягудин на открытии бутика Nespresso в ГУМе

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