В ГУМе открылся новый бутик Nespresso

Теперь кофеманы могут наслаждаться своими любимыми ароматами в самом центре столицы, в непосредственной близости от Красной площади – в ТД ГУМ. Грандиозное открытие бутика Nespresso сопровождалось дегустацией лимитированной коллекции кофе Гран Крю Variations. Гостям были предложены бленды, посвященные легендарным австрийским десертам: Variations Linzer Torte - Линцскому торту, Variations Apfelstrudel - яблочному штруделю, а также знаменитому шоколадному торту “Захер” – Variations Sachertorte. После дегустации ведущий мероприятия, актер Егор Бероев, пригласил гостей на ледовое шоу с участием олимпийских чемпионов по фигурному катанию Алексея Ягудина, Татьяны Навки и Романа Костомарова. На катке на Красной площади Алексей Ягудин исполнил свою знаменитую программу “Зима”, с которой победил на Олимпиаде в 2002 году. После выступления фигуристов все желающие могли покататься на одном льду с олимпийскими чемпионами.

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