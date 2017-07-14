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    14 июля 2017

    В Германии построили копию Пантеона из запрещенных книг

    Таким своеобразным способом аргентинская художница Марта Минухин увековечила память о сожженных во время войны книгах и воспела свободу слова

    Пантеон из книг

    В немецком городе Касселе появился необычный монумент. Это точная копия Пантеона - символа афинской демократии, - которая была создана аргентинской художницей Мартой Минухин из книг! На ее строительство ушло несколько месяцев - и более ста тысяч фолиантов, которые когда-либо входили или до сих пор входят в списки запрещенной литературы в мире.

    Пантеон из книг

    «Храм свободы слова» был построен в рамках выставки современного искусства Documenta 14, которая открылась в Касселе 14 июня и продлится до 17 сентября. Место для него выбрано не случайно: именно здесь, в Касселе, на площади Фридриха в мае 1933 года фашисты сожгли более двух тысяч запрещенных книг.

    Кстати, Марта Минухин уже не в первый раз строит такие объекты. В 1983 году она возвела бумажный Пантеон в Буэнос-Айресе, используя в качестве «кирпичей» литературу, запрещенную аргентинской военной хунтой с 1976 по 1983 гг. Храм открылся сразу после восстановления в стране демократии 19 декабря 1983 года и простоял неделю, после чего был торжественно разрушен, а весь «строительный материал» был роздан желающим. Аналогичная раздача запрещенной литературы планируется и на этот раз по окончании выставки Documenta 14.

    Пантеон из книг

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