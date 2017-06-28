В галерее «Палисандр» открывается выставка «Мысли и вещи»

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Российский дизайнер Денис Милованов представляет свои объекты, выпускающиеся под брендом SÓHA Concept, в московской галерее «Палисандр» на Трехгорной мануфактуре
Ширма Folding screen №1, SÓHA Concept
Московская галерея «Палисандр» открывает выставку «Мысли и вещи»», в рамках которой будут выставляться работы российского художника-краснодеревщика Дениса Милованова, выпускающиеся под брендом SÓHA Concept. В своих работах Денис переосмысляет традиции Русского севера. Участие в международных дизайнерских выставках Maison & Objet, PAD Paris и Design Miami/Basel принесли ему широкую известность на западе.
Табуреты Stool №2, SÓHA Concept
Каждый объект от Дениса Милованова - будь то табурет, кресло, шкаф или ширма - имеет выразительную скульптурную форму, благодаря чему привычные предметы обстановки воспринимаются как арт-объекты. Все объекты сделаны вручную по сложной технологии - дерево вываривается в масле, обрабатывается бензопилой и стамеской. Большинство материалов, с которыми работают в мастерской, привозят с Северного Кавказа. У Дениса есть договоренность с лесниками, которые сообщают об упавших дубах. Свежесрезанные деревья Денис не использует.
Доска Decorative board, pattern # 1, SÓHA Concept
Наряду с мебелью Дениса Милованова в галерее в эти дни будет представлена абстрактная живопись советского периода Марлена Шпиндлера, Бориса Турецкого, Евгения Михнова-Войтенко, Юрия Злотникова, Владимира Яковлева.
Выставка продлится до 10 сентября по адресу: Трёхгорная мануфактура, ул. Рочдельская, 15, стр. 17-18, галерея «Палисандр».
www.palisandergallery.com
Шкаф, Wardrobe №1, SÓHA Concept
Доска Decorative board, pattern # 1, SÓHA Concept
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