ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

ELLE Decoration

Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

28 июня 2017

В галерее «Палисандр» открывается выставка «Мысли и вещи»

Российский дизайнер Денис Милованов представляет свои объекты, выпускающиеся под брендом SÓHA Concept, в московской галерее «Палисандр» на Трехгорной мануфактуре

Выставка

Ширма Folding screen №1, SÓHA Concept

Московская галерея «Палисандр» открывает выставку «Мысли и вещи»», в рамках которой будут выставляться работы российского художника-краснодеревщика Дениса Милованова, выпускающиеся под брендом SÓHA Concept. В своих работах Денис переосмысляет традиции Русского севера. Участие в международных дизайнерских выставках Maison & Objet, PAD Paris и Design Miami/Basel принесли ему широкую известность на западе.

Выставка

Табуреты Stool №2, SÓHA Concept

Каждый объект от Дениса Милованова - будь то табурет, кресло, шкаф или ширма - имеет выразительную скульптурную форму, благодаря чему привычные предметы обстановки воспринимаются как арт-объекты. Все объекты сделаны вручную по сложной технологии - дерево вываривается в масле, обрабатывается бензопилой и стамеской. Большинство материалов, с которыми работают в мастерской, привозят с Северного Кавказа. У Дениса есть договоренность с лесниками, которые сообщают об упавших дубах. Свежесрезанные деревья Денис не использует.

Выставка

Доска Decorative board, pattern # 1, SÓHA Concept

Наряду с мебелью Дениса Милованова в галерее в эти дни будет представлена абстрактная живопись советского периода Марлена Шпиндлера, Бориса Турецкого, Евгения Михнова-Войтенко, Юрия Злотникова, Владимира Яковлева.

Выставка продлится до 10 сентября по адресу: Трёхгорная мануфактура, ул. Рочдельская, 15, стр. 17-18, галерея «Палисандр».

www.palisandergallery.com

Выставка

Шкаф, Wardrobe №1, SÓHA Concept

Выставка

Доска Decorative board, pattern # 1, SÓHA Concept

Материалы по темам

«Заха Хадид в Италии»Chelini оформила VIP-зону павильона Монако на ЭКСПО-2017Выставка победителей конкурса «Наследники Шухова» открылась в "Аптекарском огороде"

ELLE проекты

Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
5 beauty-лайфхаков для волосПростые способы устроить волосам роскошную жизнь
Самый красочный фестиваль ЕвропыКанны в объективе Samsung Galaxy S8
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
Подводим итоги:Новый ангел BLONDME!

Читайте также

НовостиНовый рекорд: открылся высочайший небоскреб Лос-Анджелеса
ТрендыТОП-15: пледы
Новости«Заха Хадид в Италии»
НовостиChelini оформила VIP-зону павильона Монако на ЭКСПО-2017

ELLE рекомендует

ТрендыБьюти-тюнинг: эксперименты с внешностью, о которых вы не пожалеете
Звезды30 самых красивых блондинок Голливуда
ТрендыУдлиненный боб: главный тренд сезона
Практика25 коротких советов по питанию, чтобы похудеть без усилий

Лучшее на Elle

Любовь и секс5 способов быть счастливыми в любви
ПрактикаМодные образы на каждый день
ПрактикаВаш выход: 20 самых красивых сумок на вечер
ЕдаЛучшие пиццерии Москвы
ЕдаМоре волнуется: 7 блюд с морепродуктами
ПрактикаУра, каникулы: три варианта летнего макияжа
ПрактикаГруппа «Мегаполис»: как защищаться от солнца в городе
ПрактикаСвои люди: новые русские бьюти-бренды
ПрактикаБазовый гардероб на лето 2017
НовостиНазваны звездные препараты, позволяющие сохранить молодость и здоровье
КиноФильмы, в которых девушки уходят в отрыв
ПутешествияВысший класс: как получить апгрейд мест в самолете
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Новости«Заха Хадид в Италии»
НовостиChelini оформила VIP-зону павильона Монако на ЭКСПО-2017
НовостиВыставка победителей конкурса «Наследники Шухова» открылась в "Аптекарском огороде"
НовостиЛучшие выставки июня
НовостиGrohe Truck Tour 2017: мировое турне компании Grohe
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз