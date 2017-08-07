В Фонде Bisazza открывается выставка Нобуеси Араки

В Фонде Bisazzaоткрывается сольная выставка одного из самых всемирно известных и спорных фотографов современности – Нобуёси Араки. Экспозиция будет состоять из более чем шестидесяти снимков: от обнаженной женской натуры до цветочных экспозиций. Цель выставки – натолкнуть зрителя на размышления о женском мире, сексе и смерти, а также о чувствах, которые они пробуждают.

Снимки отобраны их нескольких серий: «Сентиментальное путешествие», «Каори», «Живопись цветов», «Самоубийство в Токио», «Хана Кинбаку», «Эрот» и составляют своего рода косвенную хронику событий, которые в наибольшей степени повлияли на жизнь автора. Например, характерной для Аракаи является серия «Любовь на левом глазу», которая преднамеренно скрывает правую сторону кадра, раскрывая только то, что полностью видно слева, – серия сделана после потери зрения на правом глазу фотографа.

Араки сопровождает наблюдателя через уникальный опыт погружения и размышления. Эмоциональное запутывание невозможно избежать.

В экспозиция также включены работы, выполненные Араки для BISAZZA в 2009 году – более десяти ранее неопубликованных фотографий японских женщин, изображенных на фоне мозаичных поверхностей, в плотно облегающих элегантных кимоно.

Даты проведения: 21 сентября – 3 декабря, La Fondazione Bisazza, VialeMilano, 56, Alte (Vicenza).

Вход свободный.