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    07 августа 2017Фурсова Ольга

    В Фонде Bisazza открывается выставка Нобуеси Араки

    Сольная выставка японского фотографа Нобуёси Араки открывается в Италии

    В Фонде Bisazza открывается выставка Нобуеси Араки

    Nobuyoshi Araki, Tokyo 21 02 2009 Courtesy of FONDAZIONE BISAZZA

    В Фонде Bisazza открывается выставка Нобуеси Араки

    Nobuyoshi Araki, Tokyo 21 02 2009 Courtesy of FONDAZIONE BISAZZA

    В Фонде Bisazzaоткрывается сольная выставка одного из самых всемирно известных и спорных фотографов современности – Нобуёси Араки. Экспозиция будет состоять из более чем шестидесяти снимков: от обнаженной женской натуры до цветочных экспозиций. Цель выставки – натолкнуть зрителя на размышления о женском мире, сексе и смерти, а также о чувствах, которые они пробуждают.

    Снимки отобраны их нескольких серий: «Сентиментальное путешествие», «Каори», «Живопись цветов», «Самоубийство в Токио», «Хана Кинбаку», «Эрот» и составляют своего рода косвенную хронику событий, которые в наибольшей степени повлияли на жизнь автора. Например, характерной для Аракаи является серия «Любовь на левом глазу», которая преднамеренно скрывает правую сторону кадра, раскрывая только то, что полностью видно слева, – серия сделана после потери зрения на правом глазу фотографа.

    Араки сопровождает наблюдателя через уникальный опыт погружения и размышления. Эмоциональное запутывание невозможно избежать.

    В экспозиция также включены работы, выполненные Араки для BISAZZA в 2009 году – более десяти ранее неопубликованных фотографий японских женщин, изображенных на фоне мозаичных поверхностей, в плотно облегающих элегантных кимоно.

    Даты проведения: 21 сентября – 3 декабря, La Fondazione Bisazza, VialeMilano, 56, Alte (Vicenza).

    Вход свободный.

    В Фонде Bisazza открывается выставка Нобуеси Араки

    Nobuyoshi Araki, Tokyo 21 02 2009 Courtesy of FONDAZIONE BISAZZA

    В Фонде Bisazza открывается выставка Нобуеси Араки

    Nobuyoshi Araki, Tokyo 21 02 2009 Courtesy of FONDAZIONE BISAZZA

    В Фонде Bisazza открывается выставка Нобуеси Араки

    Nobuyoshi Araki, 67 Shooting Back, 2007 © Nobuyoshi Araki Courtesy of Taka Ishii Gallery, Tokyo

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