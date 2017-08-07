В Фонде Bisazza открывается выставка Нобуеси Араки

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Сольная выставка японского фотографа Нобуёси Араки открывается в Италии
Nobuyoshi Araki, Tokyo 21 02 2009 Courtesy of FONDAZIONE BISAZZA
Nobuyoshi Araki, Tokyo 21 02 2009 Courtesy of FONDAZIONE BISAZZA
В Фонде Bisazzaоткрывается сольная выставка одного из самых всемирно известных и спорных фотографов современности – Нобуёси Араки. Экспозиция будет состоять из более чем шестидесяти снимков: от обнаженной женской натуры до цветочных экспозиций. Цель выставки – натолкнуть зрителя на размышления о женском мире, сексе и смерти, а также о чувствах, которые они пробуждают.
Снимки отобраны их нескольких серий: «Сентиментальное путешествие», «Каори», «Живопись цветов», «Самоубийство в Токио», «Хана Кинбаку», «Эрот» и составляют своего рода косвенную хронику событий, которые в наибольшей степени повлияли на жизнь автора. Например, характерной для Аракаи является серия «Любовь на левом глазу», которая преднамеренно скрывает правую сторону кадра, раскрывая только то, что полностью видно слева, – серия сделана после потери зрения на правом глазу фотографа.
Араки сопровождает наблюдателя через уникальный опыт погружения и размышления. Эмоциональное запутывание невозможно избежать.
В экспозиция также включены работы, выполненные Араки для BISAZZA в 2009 году – более десяти ранее неопубликованных фотографий японских женщин, изображенных на фоне мозаичных поверхностей, в плотно облегающих элегантных кимоно.
Даты проведения: 21 сентября – 3 декабря, La Fondazione Bisazza, VialeMilano, 56, Alte (Vicenza).
Вход свободный.
Nobuyoshi Araki, Tokyo 21 02 2009 Courtesy of FONDAZIONE BISAZZA
Nobuyoshi Araki, Tokyo 21 02 2009 Courtesy of FONDAZIONE BISAZZA
Nobuyoshi Araki, 67 Shooting Back, 2007 © Nobuyoshi Araki Courtesy of Taka Ishii Gallery, Tokyo