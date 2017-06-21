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21 июня 2017Фурсова Ольга

В Еврейском музее открывается персональная выставка Алексея Бегака

Выставка «Большое увеличение» Алексея Бегака открывается сегодня в Еврейском музее и центре толерантности

Выставка «Большое увеличение» – о бесконечном ускорении жизни, в котором становятся незаметными окружающие нас детали внешнего мира, а именно в них, по мнению автора живет душа. Красота вещей достойна тщательного изучения, и наперекор общему ускорению художник Алексей Бегак стремится её исследовать во всех подробностях.

«Живопись – это зазеркалье, попадая в которое, я не помню, как меня зовут, не знаю времени и пространства. Я такой, каким создан изначально, – без имени, оценок и суеты», – говорит Алексей Бегак.

В Еврейском музее открывается персональная выставка Алексея Бегака

«Большое увеличение» – это манифест возврата художника к самому главному для него – к холсту. Три зала экспозиции дают возможность показать три направления или три сферы интересов Алексея Бегака. В первом зале представлены холсты, давшие название самой выставке – большое увеличение в прямом смысле этого слова. Второй зал демонстрирует работы, задача которых свести к минимуму изобразительные средства и сконцентрироваться на главном – на сути объекта. Они выполнены всего в двух цветах: белом и черном: «Кость жженая» и «Ivory Black». В третьем зале серия работ, которые сам художник определяет как саспенс, напряженное ожидание. На этих холстах на первый взгляд изображен реальный мир и его фрагменты, но этот мир придумал и развил в своих работах художник.

На экспозиции будут представлены 27 работ, созданных художником за последние три года. Это первая выставка Алексея Бегака за последние 15 лет.

Алексей Бегак – российский художник, архитектор и телеведущий. За последние 20 лет участвовал в художественных выставках в России, Европе и США, его работы находятся в частных коллекциях по всему миру.

Даты проведения: 21 июня – 10 сентября.


Место: Еврейский музей и центр толерантности, ул. Образцова, д. 11, стр. 1А вход с Новосущевского пер.

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