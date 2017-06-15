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15 июня 2017Фурсова Ольга

В Эрмитаже открывается выставка «Нефертари и Долина цариц»

Коллекции Египетского музея в Турине приехала в Москву

В Эрмитаже открывается выставка «Нефертари и Долина цариц»
В Эрмитаже открывается выставка «Нефертари и Долина цариц»

Выставка из Египетского музея в Турине, крупнейшего за пределами Египта собрания древнеегипетских памятников, посвящена одной из частей его коллекции – предметам Нового царства (XVI–XI века до н. э.)


Центром экспозиции станут памятники из гробницы супруги Рамсеса II царицы Нефертари (середина XIII века до н. э.). Обнаруженная в 1904 году в так называемой Долине цариц экспедицией туринского музея под руководством Эрнесто Скиапарелли, она по праву считается одним из лучших образцов гробниц этой эпохи благодаря высочайшему качеству хорошо сохранившихся настенных росписей.

В Эрмитаже открывается выставка «Нефертари и Долина цариц»
В Эрмитаже открывается выставка «Нефертари и Долина цариц»

К сожалению, она была ограблена еще в древности, поэтому дошедший до нас погребальный инвентарь невелик. На выставке также будут представлены памятники с разных сторон характеризующие культуру Нового царства: храмовая скульптура царей и божеств и гробничная скульптура частных лиц, стелы, фрагменты каменных саркофагов, погребальные папирусы, предметы повседневной жизни – керамические и каменные сосуды, мебель, украшения, обувь, косметика, музыкальные инструменты. А также вещи из домов и гробниц мастеров, работавших в царском некрополе, связанные с разными сторонами их жизни и работы: орудия труда, наброски и модели, делавшиеся при учебе и на подготовительных этапах создания произведений искусства. Всего на выставке будет представлено более 250 предметов.

Даты проведения выставки: 16 июня 2017 – 10 января 2018.


Место: Манеж Малого Эрмитажа, Большой двор Зимнего дворца.

В Эрмитаже открывается выставка «Нефертари и Долина цариц»
В Эрмитаже открывается выставка «Нефертари и Долина цариц»
В Эрмитаже открывается выставка «Нефертари и Долина цариц»
В Эрмитаже открывается выставка «Нефертари и Долина цариц»

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