В Эрмитаже открывается выставка «Нефертари и Долина цариц»

Выставка из Египетского музея в Турине, крупнейшего за пределами Египта собрания древнеегипетских памятников, посвящена одной из частей его коллекции – предметам Нового царства (XVI–XI века до н. э.)

Центром экспозиции станут памятники из гробницы супруги Рамсеса II царицы Нефертари (середина XIII века до н. э.). Обнаруженная в 1904 году в так называемой Долине цариц экспедицией туринского музея под руководством Эрнесто Скиапарелли, она по праву считается одним из лучших образцов гробниц этой эпохи благодаря высочайшему качеству хорошо сохранившихся настенных росписей.