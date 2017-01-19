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19 января 2017

В музее архитектуры им. Щусева пройдет серия спектаклей «Между двумя» по Тибетской книге мертвых

Спектакли пройдут в рамках образовательной программы выставки «Мир-театр. Архитектура и сценография в России»

В архитектурном музее им. Щусева пройдет серия спектаклей «Между двумя» по Тибетской книге мертвых

В феврале в Музее архитектуры им. А.В. Щусева Инженерный театр АХЕ (Санкт-Петербург) впервые в Москве покажет спектакль «Между двумя» по Тибетской книге мертвых «Бардо Тодол».

Спектакль «Между двумя» — исследование постмортальных состояний, описанных в литературном памятнике IIX века. При этом «Между двумя» не является пересказом текста книги или его красочной иллюстрацией. Эпизоды, составляющие каркас спектаклей, — это скорее нелинейный набор ассоциаций на тему смерти и загробной жизни, описываемой в книге.

Книга «Бардо Тодол» — своего рода путеводитель по загробной жизни с подробным описанием этапов (бардо), через которые проходит сознание человека с момента смерти до момента следующего воплощения. «Бардо» буквально переводится как «между двумя» и означает некое промежуточное состояние в интервале от и до. Согласно буддийской традиции, помимо нескольких бардо смерти, существуют также бардо жизни, бардо сна и бардо медитации.

Посредством своего уникального театрального языка, сформированного за четверть века, участники АХЕ выстраивают на сцене другую реальность, подлинную и единую, и увлекают в нее зрителя. Программа будет состоять из пяти самостоятельных спектаклей.

Экспозиционное пространство будет поделено на две зоны: театральную и выставочную. В театральной зоне зрители могут видеть постоянный процесс работы над спектаклем: монтаж декораций, установку сета, репетиции, сами спектакли. В выставочной зоне из декораций, реквизита, костюмов, масок и кукол будет создана, ежедневно меняющаяся, инсталляция «Среда Бардо Тодол».

В архитектурном музее им. Щусева пройдет серия спектаклей «Между двумя» по Тибетской книге мертвых

Расписание спектаклей:

7 февраля, 19.00 - «Между двумя. Суд. Шесть миров»

9 февраля, 19.00 – «Между двумя. Кармическая буря»

11 февраля, 19.00 – «Между двумя. Преддверие»

13 февраля, 19.00 – «Между двумя. Выбор чрева»

15 февраля, 19.00 – «Между двумя. Самовоплощение»


Адрес: ул. Воздвиженка, 5/25, Аптекарский приказ

Более подробную информацию можно получить на сайте музея www.muar.ru, театра www.akhe.ru или по телефону: +7 (495) 697 3874, +7 (960) 242 8078

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