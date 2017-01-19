В музее архитектуры им. Щусева пройдет серия спектаклей «Между двумя» по Тибетской книге мертвых

В феврале в Музее архитектуры им. А.В. Щусева Инженерный театр АХЕ (Санкт-Петербург) впервые в Москве покажет спектакль «Между двумя» по Тибетской книге мертвых «Бардо Тодол».

Спектакль «Между двумя» — исследование постмортальных состояний, описанных в литературном памятнике IIX века. При этом «Между двумя» не является пересказом текста книги или его красочной иллюстрацией. Эпизоды, составляющие каркас спектаклей, — это скорее нелинейный набор ассоциаций на тему смерти и загробной жизни, описываемой в книге.

Книга «Бардо Тодол» — своего рода путеводитель по загробной жизни с подробным описанием этапов (бардо), через которые проходит сознание человека с момента смерти до момента следующего воплощения. «Бардо» буквально переводится как «между двумя» и означает некое промежуточное состояние в интервале от и до. Согласно буддийской традиции, помимо нескольких бардо смерти, существуют также бардо жизни, бардо сна и бардо медитации.

Посредством своего уникального театрального языка, сформированного за четверть века, участники АХЕ выстраивают на сцене другую реальность, подлинную и единую, и увлекают в нее зрителя. Программа будет состоять из пяти самостоятельных спектаклей.

Экспозиционное пространство будет поделено на две зоны: театральную и выставочную. В театральной зоне зрители могут видеть постоянный процесс работы над спектаклем: монтаж декораций, установку сета, репетиции, сами спектакли. В выставочной зоне из декораций, реквизита, костюмов, масок и кукол будет создана, ежедневно меняющаяся, инсталляция «Среда Бардо Тодол».