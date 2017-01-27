Коллекция керамогранита Kilim от фабрики Aparici

Килимы — гладкие персидские ковры ручной работы, вдохновили дизайнеров испанской фабрики Aparici на создание новой коллекции. Серия керамогранита Kilim цитирует красоту арабских безворсовых ковров, воссоздавая колорит и своеобразие ремесел Востока.

Современные технологии печати позволили воспроизвести на поверхности плит рисунок традиционного ковра во всех деталях. Благородная цветовая плитра превращает покрытия в роскошное напольное украшение, задающее тон всему интерьеру. Отличные технические характеристики позволяют применять коллекцию Kilim для отделки жилых и коммерческих помещений с высокой проходимостью.

Представлено 2 варианта плит — матовая 60х60 см и полированная 90х90 см. Декор цитирует двеннадцать аутентичных узоров в лучших традициях восточного ковроткачества. Завершающим штрихом служат мозаичные вставки 30х30 см, бордюры и ступени в той же стилистике.

Серия Kilim прекрасно сочетается с другими коллекциями фабрики аналогичного формата. Элементы, имитирующие ковры, можно разместить в середине композиции, а по краям выложить однотонную плитку под камень. Другой вариант – украсить керамическими «коврами» весь пол или стену в духе лоскутной техники пэчворк.