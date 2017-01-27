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27 января 2017Мирошник Лариса

Коллекция керамогранита Kilim от фабрики Aparici

Новая серия узорной керамики для поклонников восточной экзотики

Aparici коллекция Kilim

Килимы — гладкие персидские ковры ручной работы, вдохновили дизайнеров испанской фабрики Aparici на создание новой коллекции. Серия керамогранита Kilim цитирует красоту арабских безворсовых ковров, воссоздавая колорит и своеобразие ремесел Востока.

Aparici коллекция Kilim

Современные технологии печати позволили воспроизвести на поверхности плит рисунок традиционного ковра во всех деталях. Благородная цветовая плитра превращает покрытия в роскошное напольное украшение, задающее тон всему интерьеру. Отличные технические характеристики позволяют применять коллекцию Kilim для отделки жилых и коммерческих помещений с высокой проходимостью.

Aparici коллекция Kilim

Представлено 2 варианта плит — матовая 60х60 см и полированная 90х90 см. Декор цитирует двеннадцать аутентичных узоров в лучших традициях восточного ковроткачества. Завершающим штрихом служат мозаичные вставки 30х30 см, бордюры и ступени в той же стилистике.

Aparici коллекция Kilim

Серия Kilim прекрасно сочетается с другими коллекциями фабрики аналогичного формата. Элементы, имитирующие ковры, можно разместить в середине композиции, а по краям выложить однотонную плитку под камень. Другой вариант – украсить керамическими «коврами» весь пол или стену в духе лоскутной техники пэчворк.

Aparici коллекция Kilim

При любом способе укладки покрытия из коллекции Kilim создадут яркий интерьерный акцент, наполняя атмосферу загадочностью и экзотикой Востока.

www.aparici.com

Aparici коллекция Kilim
Aparici коллекция Kilim
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