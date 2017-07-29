Ура, дождались! Летний SALE в магазинах DesignBoom

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Надувная лежанка, Fatboy, www.fatboy.com
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Жаровня, Premier, www.premierdec.com
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Пуфы и столики для применения в саду, MeroWings, www.merowings.com
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Садовая гирлянда в ретро-стиле, House Doctor, www.housedoctor.dk
Светильники, мебель и цветочные горшки, Eva Solo, www.evasolo.com
Садовое кресло-подушка, Fatboy, www.fatboy.com