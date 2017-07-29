От 33 кв. метров Дизайн маленьких квартир
ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ Самые стильные архитекторы и дизайнеры
ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ Питомцы знаменитостей
Звездные террасы Как отдыхают знаменитости
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    ELLE Decoration

    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    29 июля 2017Мирошник Лариса

    Ура, дождались! Летний SALE в магазинах DesignBoom

    Дизайнерские мангалы и гамаки, надувные кресла, складная мебель, посуда и уличные гирлянды от лучших европейских дизайн-брендов, теперь с большой скидкой

    В магазинах DesignBoom нет случайных предметов. В коллекции только самые модные новинки, актуальные тренды и признанные иконы дизайна ХХ века.

    Летний SALE в магазинах DesignBoom

    Надувная лежанка, Fatboy, www.fatboy.com

    Обставить дачу, террасу, балкон лучшими объектами современного дизайна стало еще доступней. Сеть магазинов DesignBoom объявила о начале летних скидок. Чтобы воспользоваться промокодом нужно подписаться на рассылку сайта www.designboom.ru. Для подписчиков DesignBoom.ru действует скидка -20% по промокоду: veranda20

    Летний SALE в магазинах DesignBoom

    Жаровня, Premier, www.premierdec.com

    Сейчас, скидка 20% для подписчиков распространяется на бренды Fermob, MeroWings, Barine, Ambientair, House Doctor

    Летний SALE в магазинах DesignBoom

    В Designboom не продаются подделки и реплики. Здесь представлены только оригинальные и сертифицированные объекты. Сотрудники DesignBoom отбирают самые интересные предметы для дома, мебель, освещение и аксессуары из новых коллекций, делая повседневную жизнь комфортной и красивой. DesignBoom сотрудничает с лучшими зарубежными дизайн-брендами и является эксклюзивным представителем многих из них.

    Летний SALE в магазинах DesignBoom

    Пуфы и столики для применения в саду, MeroWings, www.merowings.com

    Кроме перечисленных брендов, объявлены скидки до 25% на предметы других марок и виды летней продукции, включая мангалы от фабрики Grillver. Отличный летний подарок друзьям и близким.

    www.designboom.ru

    Летний SALE в магазинах DesignBoom

    Садовая гирлянда в ретро-стиле, House Doctor, www.housedoctor.dk

    Летний SALE в магазинах DesignBoom

    Светильники, мебель и цветочные горшки, Eva Solo, www.evasolo.com

    Летний SALE в магазинах DesignBoom

    Садовое кресло-подушка, Fatboy, www.fatboy.com

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз