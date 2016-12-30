"Умная" стиральная машина SMEG на страже семейного бюджета

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Приборы с инверторным двигателем — рекордсмены домашней экономии
Компания SMEG представяет серию стиральных машин c технологией повышенного энергосбережения, низким уровнем шума и сохранением высокой производительности.
Ночная стирка? Забудьте! Стирайте, когда удобно, экономя до 50% энергии. Технологии новых стиральных машин SMEG, позволяют не думать о росте тарифов ЖКХ и стирке по ночам, когда плата за электроэнергию в 4 раза меньше.
Новая линейка включает десять моделей, самая передовая из них — WHT1114LSRU уже представлена в России. Барабан вмещает до 11 кг белья при высшем классе энергоэффективности A+++.
Приборы премиум-класса сохраняют от 10 до 50% энергии без потери производительности. Сенсорная панель управления помогает выбирать программы на интуитивно понятном дисплее. Инверторный двигатель обеспечивает исключительно тихую работу и высокую производительность при любой скорости.
Машина бережно обрабатывает волокна ткани, продляя срок службы белья и одежды.
Опция «пар» освежит ткань, гарантированно уничтожив аллергены. Функция «лёгкая глажка» предотвращает образование складок на одежде, облегчая дальнейшую глажку. Уникальная программа Woolmark для шерстяных изделий подтверждена знаком качества одноименной компании. Цикл стирки при 20° дает те же результаты что и при 40°, сохраняя цвет ярким и максимально защищая ткань.
«Умная» техника перераспределит нагрузку внутри барабана, если обнаружит дисбаланс, вызывающий вибрацию. Машина сократит потребление воды, в зависимости от типа и количества загруженного белья. В числе других достоинств — программа задержкки старта до 24 часов и фнкция блокировки управления. Она обеспечит дополнительную безопасность для семей с маленькими детьми.
www.smeg.ru
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