"Умная" стиральная машина SMEG на страже семейного бюджета

Ночная стирка? Забудьте! Стирайте, когда удобно, экономя до 50% энергии. Технологии новых стиральных машин SMEG, позволяют не думать о росте тарифов ЖКХ и стирке по ночам, когда плата за электроэнергию в 4 раза меньше.

Новая линейка включает десять моделей, самая передовая из них — WHT1114LSRU уже представлена в России. Барабан вмещает до 11 кг белья при высшем классе энергоэффективности A+++.

Приборы премиум-класса сохраняют от 10 до 50% энергии без потери производительности. Сенсорная панель управления помогает выбирать программы на интуитивно понятном дисплее. Инверторный двигатель обеспечивает исключительно тихую работу и высокую производительность при любой скорости.

Машина бережно обрабатывает волокна ткани, продляя срок службы белья и одежды.