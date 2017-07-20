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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    20 июля 2017Фурсова Ольга

    Цветной лабиринт в лондонской Now Gallery

    Художница Камилль Валала создала цветной лабиринт в лондонской галерее Now

    Цветной лабиринт в лондонской Now Gallery
    Цветной лабиринт в лондонской Now Gallery

    Британская художница Камилль Валала раскрашивает буквально всё. Поверхностью для ее творчества служили столешницы в кафе, пешеходные переходы, диванные подушки, домашняя утварь, гипсовые бюсты античных героев и десятиэтажные дома в центре Лондона. Ее воображение не знает покоя. Вдохновение Камилль черпает в творчестве францусзкого художника Виктора Вазарели и итальянской группы «Мемфис», в свое время разнесшей в пух и прах представления о «правильном дизайне».

    В NOW Gallery Валала выстроила интерактивную инсталляцию «Walala×Play» – яркий лабиринт из сети коридоров, разновысоких стен и замкнутых пространств, заполненных насыщенным геометрическим узором, зеркалами.

    Цветной лабиринт в лондонской Now Gallery
    Цветной лабиринт в лондонской Now Gallery
    Цветной лабиринт в лондонской Now Gallery
    Цветной лабиринт в лондонской Now Gallery
    Цветной лабиринт в лондонской Now Gallery
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