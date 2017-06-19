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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

19 июня 2017

Цикл лекций в салоне DeLuxe Home Creation

Татьяна Лехович, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа прочитает лекции о роли текстиля в интерьере

Цикл лекций

В московском салоне DeLuxe Home Creation вновь очень интересный гость. 19 и 20 июня Татьяна Лехович, старший научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа, прочитает лекции о роли текстиля в исторических стилях, его связи со стилеобразующими факторами в европейском классическом интерьере. Вас ждет интересный и подробный рассказ об особенностях европейского текстильного производства XIX — XX веков, эстетике ампира, бидермайера, модерна и ар-деко.

В программе лекции рассказ об особенностях текстильного декора в интерьере в России — национальные черты, влияние европейских и восточных традиций. Татьяна Лехович подготовила уникальные изобразительные материалы, документы из российских архивов и артефакты музейных собраний.

Начало в 18.30. Адрес: Большая Грузинская ул., д.42

Мероприятие в первую очередь заинтересует профессиональную аудиторию — практикующих дизайнеров и декораторов. Количество гостей ограничено. Регистрация по электронной почте: peshkova@deluxinterior.ru


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