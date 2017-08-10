Топ-10: яхты знаменитостей

Хайди Клум

Яхта Indian Empress, на которой Хайди вместе с супругом Силом и четырьмя детьми проводят летние отпуска, больше напоминает плавучий дворец. Яхта длинной 95 метров может разместить 32 гостя и 42 члена экипажа. Супермодель с семьей располагаются в 16-ти каютах на третьем уровне, из окон которых открывается потрясающий вид на море. К услугам звездной семьи на яхте не только гараж на два автомобиля, но и тренажерный зал, салон красоты, сауна, а холл украшают полотна Ренуара и Шагала. На корабле даже имеется на рояль, который когда-то принадлежал Элтону Джону.

Джонни Депп

После съемок в «Пиратах Карибского моря» Джонни Депп, вкусивший прелести пиратской жизни решил приобрести пусть не корабль, но собственную яхту Vajoliroja длиной 47 метров и стоимостью $33 млн. Это сочетание имен семьи Деппа. «Vа» − его бывшая возлюбленная Ванесса Паради, «Jo» − имя самого актера, «Liro» − дочь Лили-Роуз Мелоди и «Ja» − сын Джек Кристофер. Яхта вмещает до десяти гостей, а также экипаж из восьми человек. На судне имеются библиотека, открытые площадки для отдыха, спальня и четыре каюты для гостей.

Шон «Дидди» Комбз

На яхте The Maraya стоимостью $65 млн. проводятся самые модные вечеринки. Многие гости приезжают к Шон «Дидди» Комбзу не только повеселиться, но и ради того, чтобы просто хоть глазком увидеть роскошное судно в 54 м. в длину. Здесь есть все необходимое для шумных развлечений: сцена и танцпол, который днем служит палубой. Предпринимательская жилка у рэпера в крови, поэтому часто он сдает свое судно в аренду.

Николь Кидман

Яхта Hokulani, принадлежащая Николь Кидман, была построена знаменитой судостроительной компанией Palmer Johnson в 2007 году и стоит $28,5 млн. Современное судно в 46 м. длиной имеет на борту небольшой бассейн, пять комфортабельных кают, палубу для отдыха и конференц-зал. Пришвартована яхта в Австралии, на родине Николь. На содержание судна актриса тратит около трех миллион долларов в год, но, несмотря на такие затраты, Кидман не собирается расставаться с любимым судном.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Одна из бывших самых красивых пар Голливуда вскоре после свадьбы приобрела эту яхту. Судно считается самым таинственным, потому что вездесущим папарацци никак не удавалось добыть снимки отдыха звездной четы на нем. По скромным данным, которыми располагают СМИ, внутренние помещения яхты отделаны золотом и мрамором. На борту имеется лифт, бассейн, шесть спален и вертолетная площадка. Такая роскошь54 м. в длину была построена итальянской компанией Privilege Yard и оценена в $323 млн. Кому досталась яхта после развода пока неизвестно.

Стивен Спилберг

Известный режиссер Стивен Спилберг − владелец 86-метровой яхты «Семь морей». Спитлберг был бы не Спилбергом, если бы на его яхте не было собственного полноразмерного кинотеатра, который можно смотреть не выходя из бассейна. Также на яхте имеется большая хозяйская каюта, терраса, вертолетная площадка и бассейн. Спилберг страдает от морской болезни и эта проблема была решена с помощью специальной система стабилизации, которая сводит качку к минимуму. Общая стоимость яхты оценивается в $200 млн.

Роман Абрамович

Кроме частного самолет российский бизнесмен владеет яхтой Eclipse. Частное судно олигарха считается самым большим в мир и выполнена на заказ. На ней Роман отдыхал у берегов острова миллионеров − Сен-Бартелеми − вместе со своей бывшей женой Дарьей Жуковой и двумя детьми. Здесь есть все: концертный зал, кинотеатр, два бассейна, а также два вертолета, четыре катера и подлодка на 12 мест. Длина плавучего царства 162 м. Стоимость: $350 млн.

Тайгер Вудс

Лучший в мире игрок в гольф обладает роскошной яхтой Privacy длиной 47 метров и стоимостью : $29 млн. На главной палубе есть большой бар и джакузи, а также тренажерный зал и лифт. Именно здесь спортсмену удается скрыться от прессы.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Во время отдыха на Мальдивах принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон арендовали 76-футовую яхту Ferretti Sea Stream — самую быструю чартерную лодку региона. На ней можно легко уплыть от назойливых папарацци, тем более, что августейшая пара неравнодушная к яхтенным гонкам.

Доменико Дольче и Стефано Габбана