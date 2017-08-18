Марка Hermès с самого своего основания проповедует активный образ жизни. Она выпускает среди прочего спортивную одежду и экипировку, а недавно линия спорттоваров пополнилась эксклюзивной коллекцией скейтбордов и лонгбордов, лично разработанной главным дизайнером Дома Анри д'Ориньи.

Доски выполнены из светлого бука и отделаны кленовым шпоном, с обеих сторон они украшены тремя видами декора по мотивам архивных принтов Дома - Bouclerie Modern, Cavalcadour и Sangles en zigzag. Ориентировочная цена одного такого изделия 2,9 тыс долларов. Уже сейчас их можно найти в некоторых фирменных бутиках марки в разных странах мира, а сентября 2017 года скейтборды и лонгборды от Hermès можно будет также приобрести на официальном сайте Дома www.hermes.com