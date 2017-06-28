Светильники-сферы от ювелирного дизайнера Лары Бохинц

Британский ювелир Лара Бохинц пробует себя в светодизайне и выпустила первую серию ламп. Лампы собраны из разделенных на четыре части сфер. Подобный мотив повторяется и в ее браслетах, кольцах и подвесках. В коллекцию вошли подвесные светильники с металлическими прутьями и настольные лампы, для которых не предусмотрены специальные основания и крепежи. Плафоны выполнены из акрила и доступны в нескольких размерах.