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Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

28 июня 2017Фурсова Ольга

Светильники-сферы от ювелирного дизайнера Лары Бохинц

Лара Бохинц представила коллекцию светильников из разбитых сфер

Светильники-сферы от ювелирного дизайнера Лары Бохинц

Британский ювелир Лара Бохинц пробует себя в светодизайне и выпустила первую серию ламп. Лампы собраны из разделенных на четыре части сфер. Подобный мотив повторяется и в ее браслетах, кольцах и подвесках. В коллекцию вошли подвесные светильники с металлическими прутьями и настольные лампы, для которых не предусмотрены специальные основания и крепежи. Плафоны выполнены из акрила и доступны в нескольких размерах.

Светильники-сферы от ювелирного дизайнера Лары Бохинц
Светильники-сферы от ювелирного дизайнера Лары Бохинц
Светильники-сферы от ювелирного дизайнера Лары Бохинц
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