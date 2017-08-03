Полная версия
Деликатное вращение барабана и обработка паром сохранит свежесть белья, оставшегося в машине с системой FreshCare+
Иногда, дел так много, что извлечь выстиранное белье из машины сразу по окончании стирки нет возможности. За несколько часов, проведенных в барабане, белье может слежаться, поэтому приходится оставаться дома, чтобы сразу же разгрузить барабан. С новыми стиральными машинами Whirlpool, оснащенными системой FreshCare+ о сохранении свежести белья можно не беспокоиться в течение шести часов после окончания цикла.
Если стирка окончена, а белье так и не не вынуто, система запускает медленное вращение барабана, чередуемое с обработкой паром. Воздух глубоко проникает в волокна ткани, предотвращая слеживание белья. С системой FreshCare+ вещи сохраняют приятный запах свежести даже спустя несколько часов после завершения стирки. Система SoftMove настраивает параметры и скорость вращения барабана в зависимости от типа ткани. Меню машины насчитывает 6 режимов, определяющих интенсивность вращения барабана и продолжительность каждой стирки от подачи воды до отжима. Пользователь может выбрать одну из 14 программ для любого типа ткани: от денима и хлопка до шерсти и шёлка.
Система FreshCare+ препятствует сминанию текстиля и появлению запаха внутри стиральной машины. Режим SoftMove настраивает оптимальную скорость вращения в зависимости от типа ткани. Интеллектуальная технология Whirlpool 6th SENCE выбирает температуру и параметры подачи воды, контролируя мощность работы двигателя. С помощью датчиков и алгоритмов 6th SENCE определяет количество белья и тип ткани, корректируя параметры стирки и экономя время, электроэнергию и воду.
Программа Colour15°C сохраняет форму и насыщенный цвет вещей, гарантируя отличную стирку при температуре 15°С вместо 40°С. Регулируемое ассиметричное вращение барабана позволяет моющему средству глубоко проникать в волокна ткани, эффективнее удаляя загрязнения. Опция Clean+ позволяет выбрать один из трех режимов интенсивной стирки в зависимости от степени загрязнения -- Интенсивный, Повседневный и Быстрый. Мощный инверторный двигатель SenseInver Motor снижает уровень шума, продлевая срок службы машины. Двигатель потребляет на 30% меньше электроэнергии по сравнению с машинами класса A+++. Стиральные машины FreshCare+ стали первыми, произведенными на заводе Whirlpool Corporation в Липецке. Рекомендованная розничная цена на узкие модели стиральных машин составляет от 19 990 до 27 990 рублей.