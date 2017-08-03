Иногда, дел так много, что извлечь выстиранное белье из машины сразу по окончании стирки нет возможности. За несколько часов, проведенных в барабане, белье может слежаться, поэтому приходится оставаться дома, чтобы сразу же разгрузить барабан. С новыми стиральными машинами Whirlpool, оснащенными системой FreshCare+ о сохранении свежести белья можно не беспокоиться в течение шести часов после окончания цикла.

Если стирка окончена, а белье так и не не вынуто, система запускает медленное вращение барабана, чередуемое с обработкой паром. Воздух глубоко проникает в волокна ткани, предотвращая слеживание белья. С системой FreshCare+ вещи сохраняют приятный запах свежести даже спустя несколько часов после завершения стирки. Система SoftMove настраивает параметры и скорость вращения барабана в зависимости от типа ткани. Меню машины насчитывает 6 режимов, определяющих интенсивность вращения барабана и продолжительность каждой стирки от подачи воды до отжима. Пользователь может выбрать одну из 14 программ для любого типа ткани: от денима и хлопка до шерсти и шёлка.

Система FreshCare+ препятствует сминанию текстиля и появлению запаха внутри стиральной машины. Режим SoftMove настраивает оптимальную скорость вращения в зависимости от типа ткани. Интеллектуальная технология Whirlpool 6th SENCE выбирает температуру и параметры подачи воды, контролируя мощность работы двигателя. С помощью датчиков и алгоритмов 6th SENCE определяет количество белья и тип ткани, корректируя параметры стирки и экономя время, электроэнергию и воду.