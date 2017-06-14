Студия Nendo сделала зеркальную инсталляцию

Инсталляция разместилась в каменном саду на территории школы флористики в Японии. Автор проекта – скульптор Исаму Ногути. Чтобы подчеркнуть архитектурные особенности пространства, дизайнеры Nendo разрезали тонкий лист нержавеющей стали, отполированной до зеркального блеска. Все элементы собрали в композицию, которая напоминала бы ветви плюща, сползающего по каменным ступеням. За счет преломления света инсталляция напоминает калейдоскоп. Проект приурочен к 90-летнему юбилею школы Согэцу.