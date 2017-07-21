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    21 июля 2017

    Стелла Маккартни сдает дом в Нью-Йорке

    Теперь можно снять коттедж, принадлежащий английскому дизайнеру и ее мужу

    дом Стеллы Маккартни

    Стелла Маккартни, британский fashion-дизайнер, дочь Пола Маккартни, и ее муж Аласдер Уиллис, владелец не менее известной обувной марки Hunter, приняли решение сдавать один из своих домов. Расположенный в Амагансетте, Нью-Йорк, загородный коттедж площадью 125 с небольшим квадратных метров можно снять за 30 000 долларов в месяц (в низкий сезон есть шанс сэкономить, заплатив всего 20 тысяч). За эти деньги в вашем распоряжении окажется дом с тремя спальнями, двумя ванными комнатами и просторной террасой, откуда открывается вид на береговую линию и остров Гардинерс.

    Звездная пара прибрела этот коттедж всего год назад, и, помимо этой недвижимости, ей принадлежит пара домов по соседству, таунхаус в Ноттинг-Хилле и дом в деревне Бишэмптон неподалеку от Лондона.

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