Стелла Маккартни сдает дом в Нью-Йорке

Стелла Маккартни, британский fashion-дизайнер, дочь Пола Маккартни, и ее муж Аласдер Уиллис, владелец не менее известной обувной марки Hunter, приняли решение сдавать один из своих домов. Расположенный в Амагансетте, Нью-Йорк, загородный коттедж площадью 125 с небольшим квадратных метров можно снять за 30 000 долларов в месяц (в низкий сезон есть шанс сэкономить, заплатив всего 20 тысяч). За эти деньги в вашем распоряжении окажется дом с тремя спальнями, двумя ванными комнатами и просторной террасой, откуда открывается вид на береговую линию и остров Гардинерс.

Звездная пара прибрела этот коттедж всего год назад, и, помимо этой недвижимости, ей принадлежит пара домов по соседству, таунхаус в Ноттинг-Хилле и дом в деревне Бишэмптон неподалеку от Лондона.