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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    03 августа 2017

    Стартовал международный конкурс «Керамика в архитектуре и дизайне интерьера»

    В нем могу принять участие как уже состоявшиеся дизайнеры и архитекторы, так и студенты творческих ВУЗов. Отправьте проект - и получите шанс выиграть 17 тысяч евро!

    Tile of Spain Awards of Architecture and Interior Design

    Дизайнеры, архитекторы и студенты творческих ВУЗов, Испанская Ассоциация Производителей Керамической Плитки ASCER и компания Tile of Spain объявляют о старте XVI Международного конкурса «Керамика в архитектуре и дизайне интерьера», который проводится уже более 15 лет. Цель конкурса - привлечь внимания к продукции испанских производителей, искать новые креативные решения и расширить область применения современных керамических покрытий.

    Победители будут определяться в трех номинациях: «Дизайн интерьера», «Архитектура» и «Дипломный проект». В жюри войдут эксперты из разных стран, известные дизайнеры и архитекторы. Возглавит экспрертную комиссию в этом году профессор, лауреат международных премий в области архитектуры, основатель международной студии Abalos + Sentkiewicz Иньяки Абалос.

    В конкурсе могут принять участие архитектурные или интерьерные проекты, созданные в период с января 2015 года по октябрь 2017 года, в которых использованы керамтические покрытия испанского производства. Причем не только новые объекты, но также проекты по реставрации, реконструкции и восстановлению уже существующих зданий, а также решения в области ландшафтного дизайна, городской среды и пространств outdoor.

    Общий призовой фонд конкурса составляет 39 тыс евро (17 тыс в номинациях «Архитектура» и «Дизайн интерьера» и 5 тыс. евро в номинации «Дипломный проект»). Кроме того организаторы и жюри оставляют за собой право вручить дополнительные награды в двух основных номинациях проектам, которые не стали победителями. Все работы финалистов будут опубликованы на официальном сайте конкурса и в специализированных СМИ.

    Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте Премии www.premiosceramica.com, заполнив соответствующую форму и выслав свои работы через WeTransfer на электронную почту premios@ascer.ru. Заявки принимаются до 24 сентября.

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